In welchen Ländern die meisten Datenschutzverstöße gemeldet werden – Statistik der Woche

Datenschutz in Deutschland.

Im Jahr 2024 erlebte Europa eine Zunahme der Datenschutzverstöße, wie Daten des GDPR Enforcement Tracker zeigen. Trotz strenger Datenschutzgesetze und verstärkter Bemühungen um Datensicherheit verzeichneten viele Länder einen alarmierenden Anstieg solcher Vorfälle.

Besonders auffällig ist die Situation in den Niederlanden, wo die Anzahl der gemeldeten Datenschutzverstöße um 65 Prozent auf insgesamt etwa 33.500 Fälle stieg. Auch Spanien und Italien verzeichneten erhebliche Zunahmen von 47 Prozent beziehungsweise 42 Prozent, wie in der Infografik von Statista abgebildet wird. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur Effektivität der bestehenden Datenschutzmaßnahmen und deren Umsetzung in der Praxis auf.

Deutschland hingegen konnte einen positiven Trend verzeichnen: Die Zahl der registrierten Datenschutzverstöße sank um 13 Prozent auf 27.829 Fälle. Dennoch bleibt das Land nach den Niederlanden auf Platz zwei der europäischen Statistik. Dieser Rückgang könnte auf verbesserte Compliance-Strategien, Investitionen in Datenschutztechnologien und ein erhöhtes Bewusstsein für Datenschutzfragen zurückzuführen sein, veränderte Meldepraktiken spielen jedoch auch eine Rolle.

Wer am meisten DSGVO-Strafen zahlt

Seit 2018 haben sich in Europa schon eine Menge DSGVO-Strafen angehäuft. Irland führt das Busgeld-Ranking mit deutlichem Abstand an – die Strafen kumulieren auf rund 3,5 Milliarden Euro. Dabei entfallen 72 Prozent des Strafbetrags auf den Konzern Meta, dessen europäische Zentrale im irischen Dublin liegt. Deutschlands Gesamtstrafe von rund 56 Millionen erscheint dagegen fast winzig.

Nichtsdestotrotz passieren auch in der Bundesrepublik regelmäßig Datenpannen. Laut DSGVO-Portal.de wurden den Behörden in Hessen im vergangenen Jahr mehr als 2.000 Datenpannen gemeldet. Kein anderes Bundesland, das Pannen gemeldet hat, konnte so viele Verstöße aufweisen. Berlin belegt mit 1.262 den zweiten Rang vor Sachsen mit 1.002 Datenpannen.

