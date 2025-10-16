In Whatsapp, Gmail und Co.: So vergesst ihr nie wieder, auf schon gelesene Nachrichten zu antworten
Einige Smartphone-Nutzer:innen werden diese Situation wohl kennen. Ihr erhaltet eine neue Nachricht von Freund:innen bei Whatsapp oder eine wichtige Mail von eurer Führungskraft. Zwar habt ihr gerade noch Zeit dazu, den Text zu lesen, doch müsst ihr die Antwort auf später verschieben. Schließlich drängt schon der nächste Termin oder ihr seid gerade in Gesellschaft und wollt nicht unhöflich sein.
Whatsapp, Gmail und mehr: So merkt ihr euch, dass ihr noch unbeantwortete Nachrichten habt
Doch wie nun mal so ist, vergessen wir gelegentlich die Antwort, was zu unangenehmen Situationen führen kann. Ist die Nachricht wirklich zeitkritisch, verpasst ihr eine wichtige Deadline. Oder eure Freund:innen sind einfach nur sauer, weil ihr sie vergessen habt. Glücklicherweise gibt es einen ganz einfachen Tipp, um selbst schon gelesene Chats und Mails nicht aus den Augen zu verlieren.
Der Tipp wurde von Android Police zuerst geteilt und besteht ganz einfach darin, die Nachrichten nach dem Lesen wieder auf „ungelesen“ zu stellen. Zwar bekommt ihr dadurch nicht die Benachrichtigung auf eurem iPhone oder Android-Smartphone zurück, aber innerhalb der jeweiligen App werden euch die Texte als neu angezeigt. So zeigt euch Whatsapp die neuen Chats etwa mit einem grünen Punkt, während die Vorschau der Nachrichten in Gmail gefettet wird. Öffnet ihr die App also wieder, sollte euch die Markierung dabei helfen, euch an die ausstehende Antwort zu erinnern.
Mails und Chats auf „ungelesen“ zu stellen, ist dabei in vielen Anwendungen – egal, ob unter iOS oder Android – recht ähnlich. Drückt lang auf die gewünschte Nachricht und öffnet das Menü. Das geht etwa über die drei Punkte oben rechts. Schon könnt ihr dort auswählen, dass sie als neu angezeigt werden sollen. Bei Gmail funktioniert das sogar mit einem eigenen Button, einem kleinen Umschlagsymbol mit einem Punkt, sobald ihr die entsprechende Mail markiert habt.
Bei einigen Plattformen gibt es allerdings keine „als ungelesen markieren“-Funktion, wie Android Police festgestellt hat. Dazu zählen etwa Direktnachrichten auf X, Reddit oder Instagram. Tatsächlich dürften dort aber auch die wenigsten Chats so dringlich sein, dass ihr den kleinen Reminder benötigt.