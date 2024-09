Ungewöhnliches Indie-Game kombiniert Fifa und Silent Hill in einem gruseligen Genremix

In Baobabs Mausoleum hat Celery Emblem die Spieleklassiker Monkey Island und The Legend of Zelda mit den TV-Hits Twin Peaks und Spongebob Schwammkopf vermischt. Jetzt arbeitet der Entwickler von ungewöhnlichen Indiegames an einem neuen Genremix.

Fußball und Horror im Mix

Dieses Mal sollen das populäre Fußballspiel Fifa 98 und das Survival-Horror-Game Silent Hill 2 eine Melange eingehen. Celery-Emblem-Kopf Jacob Jazz schreibt dazu per X: „Ihr könnt die Köpfe eurer Feind:innen als Ball nutzen, Messer einsetzen und Dämonen herbeirufen“.

Die in dem Ursprungsposting im Sommer gezeigten ersten Spielszenen sind noch nicht sehr ausgereift. Immerhin lässt sich schon ein Eindruck davon gewinnen, worauf Jazz hinauswill.

Letztlich ist der spielerische Mix von Fußball und Horror ja auch nicht allzu weit entfernt von den Ursprüngen des Ballsports bei den Maya vor 1.500 Jahren. Dort waren die Spiele eine Art religiöse Handlung, die „fast immer mit einem blutigen Menschenopfer“ endete, wie geo.de schreibt.

Mittlerweile hat Celery Emblem ein Update veröffentlicht, in dem schon deutlich besseres Footage geliefert wird. Hierbei läuft auch schon ein an Silent-Hill-Gruselgestalten erinnernder Dämon über das Spielfeld.

Kreaturen wie diese würden die Fußballspieler auf dem Feld „verstümmeln“, so Jazz. Die Spieler:innen könnten sie herbeirufen. Aber ob das wirklich das sei, was sie wollten, fragt der Entwickler per X nebulös.

Namen von Teams und Dämonen gesucht

Immerhin war Celery Emblem bei der Namenssuche schon erfolgreich. Das Game soll den passenden Titel Fear Fa 98 tragen. Jetzt werden noch Namen für die verschiedenen Teams und Dämonen gesucht. Hier sind potenzielle Fans des Games gefragt.

Wie Fear Fa 98 bei der Gaminggemeinde ankommt, bleibt freilich abzuwarten. Das 2017 erschienene Baobabs Mausoleum hat jedenfalls „größtenteils positive“ Bewertungen bei der Spieleplattform Steam erhalten.

