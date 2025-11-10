Mysteriöses Band der Löcher: Hatten die Inka ein Hunderte Meter langes Buchhaltungssystem?
Im Jahr 1931 hatte der Fotograf Robert Shippe bei Luftaufnahmen in den peruanischen Anden ein mysteriöses Monument entdeckt. Im Pisco-Tal fanden sich tausende in den Wüstenboden gescharrte, aneinandergereihte Löcher. Bekannt wurde die Anlage als Band der Löcher.
Überdimensionales Buchhaltungssystem der Inka?
Lange wurde gerätselt, welchem Zweck die Löcher gedient haben könnten. Waren es Gräber, Verteidigungspositionen, Wasserspeicheranlagen oder Lagerplätze? Jetzt hat ein internationales Forschungsteam eine neue Theorie: Demnach soll es sich bei den Löchern um eine Art überdimensionales Buchhaltungssystem gehandelt haben.
Laut der in der Zeitschrift Antiquity veröffentlichten Studie haben die Forscher:innen neue hochauflösende Drohnenaufnahmen und Sedimentproben analysiert. Diese hätten numerische Muster in der Anordnung der Löcher offenbart, die an die Knotenschrift (Khipu) der Inka erinnerten.
Mit dieser Schrift konnten nicht nur Laute, sondern auch mehrstellige Zahlen im Dezimalsystem dargestellt werden. Noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts sollen Khipus in abgelegenen Andendörfern zur Buchhaltung eingesetzt worden sein.
5.200 exakt platzierte Löcher
Aber zurück zum Band der Löcher: Jedes der insgesamt 5.200 Löcher ist laut den Forscher:innen ein bis zwei Meter breit und einen halben bis einen Meter tief. Die Anlage könnte von den Inka als riesiges Buchhaltungssystem genutzt worden sein, um die von nahegelegenen Städten oder Dörfern erbrachten Tribute zu zählen und zu verbuchen.
Die Theorie eines überdimensionalen Systems zur Bewertung von Waren stützen die Ergebnisse der Sedimentproben. Demnach wurden Pflanzenreste wie Mais sowie Wildpflanzen, die traditionell in der Korbherstellung verwendet werden, nachgewiesen, wie Gizmodo schreibt.
Erst Marktplatz, dann Buchhaltungssystem
Entstanden sein könnten die Löcher zu Zeiten des Königreichs der Chincha zwischen 1100 und 1400. Zunächst hätte die Anlage der Theorie zufolge als eine Art Marktplatz für den Warenaustausch gedient. Nach der Unterwerfung des Königreichs durch die Inka sollen Letztere den Ort dann für die Buchhaltung der Tributzahlungen genutzt haben.
Dafür spricht auch, dass das Band der Löcher sich zwischen zwei Inka-Verwaltungseinheiten und in der Nähe einer Kreuzung zweier antiker Handelsstraßen befand. Zudem liegt die Anlage am Übergang zwischen Hochland und Küstenebene, ebenfalls ein traditioneller Ort zum Handeln.