Inklusive Bildern und Grafiken: Gemini baut jetzt ganze Präsentationen für dich

Google Canvas kann jetzt komplette Präsentationen mit einem Prompt oder Datei-Upload erstellen – inklusive Visualisierungen und KI-generierten Bildern. (Foto: JarTee / Shutterstock.com)

Du kannst deine Präsentationen mithilfe von AI-Tools nicht nur optimieren, sondern auch komplett kreieren lassen. Das funktioniert neuerdings beispielsweise mit Google Canvas. Dieses Tools stellte das Unternehmen vor einigen Monaten zusammen mit der Integration der Audio Overviews von NotebookLM in Gemini vor.

Canvas dient zur Bearbeitung von Dokumenten und zum einfacheren Coding. Dieser interaktive Workspace wird jetzt um die Option erweitert, ganze Slides für Vorträge zu erstellen. Der Rollout hat für die ersten User bereits begonnen.

Wie Canvas Slides für dich erstellen kann

Das jüngste Update für Canvas stellte Google im Rahmen der neuen Gemini-Drops vor. Dabei wurden beispielsweise auch das neue und hochleistungsfähige KI-Videomodell Veo 3.1 sowie der Start von Gemini 2.5 Flash thematisiert. Canvas wiederum bietet ab jetzt die Möglichkeit, ganze Präsentations-Decks mit Slides zu erstellen. Diese können Datenvisualisierungen und KI-generierte Bilder enthalten. Dafür müssen die User nur einen Prompt eingeben; und sie können als Basis Dateien hochladen, etwa Geschäftsberichte, Artikel, Recherchedateien oder Videos.

Dave Citron, Senior Director für das Product Management der Gemini App, erklärte schon vor Monaten:

„Canvas is a new interactive space within Gemini designed to make creating, refining and sharing your work easy“,

Denn Gemini kann via Canvas nicht bloß eine Vorlage erstellen, sondern du kannst diese anhand der Tipps der KI noch bearbeiten. Länge, Tonalität und andere Faktoren können Nutzer:innen anpassen. Außerdem lassen sich die erstellten Slides ganz einfach in Google Slides übertragen und dort weiter verfeinern.

Sowohl in persönlichen als auch Workspace-Accounts wird diese Funktion für Pro-User schon ausgerollt. Die gute Nachricht für alle ist aber, dass der Roll-out demnächst zusätzlich für Free-User erfolgen soll. Eine vergleichbare Option bietet indes auch Anthropic mit der KI Claude. Erste User können jetzt unmittelbar Dokumente erstellen lassen, sogar Powerpoint-Präsentationen, die auf Gesprächen beruhen.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.