Tagesgeschäft trifft Innovation: Drei Umsetzungs-Tipps für moderne Teams

Morgens arbeitest du routiniert deine E-Mails ab, aber mittags sitzt du in einem Meeting, wo plötzlich innovative Ideen gefordert sind. Dieser ständige Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsmodi prägt den modernen Büroalltag.

Wie können wird damit gut umgehen? Christian Schwedler, BMW-Stratege und Keynote-Speaker, setzt dafür auf Ambidextrie: Der Begriff beschreibt, sowohl mit Routineaufgaben als auch mit neuen Ideen gut arbeiten zu können. Im Podcast t3n Interview erklärt er, wie Teams diese Herausforderung meistern.

Das Grundproblem verstehen

Im Arbeitsalltag prallen zwei Welten aufeinander: Der „Be Brilliant“-Modus verlangt fehlerfreie, routinierte Abläufe. Der „Be Brave“-Modus fordert hingegen Mut und Experimente. Beide Modi benötigen dabei völlig unterschiedliche Arbeitsweisen.

Schwedler beobachtet aktuell ein typisches Muster: Unternehmen fokussieren sich auf unmittelbare Probleme wie Kostendruck oder Quartalszahlen. Innovation bleibt dabei auf der Strecke.

Lösung: Rot-Blau-System für den Arbeitsalltag

Eine praktische Lösung bietet Schwedlers Farbcodierung: Blau für Routine-Aufgaben, Rot für Innovations-Projekte. Teams können so bewusst unterscheiden und entsprechend planen.

Diese Systematik hilft bei der Personalzuordnung: Rote Projekte brauchen Menschen, die gut mit Ungewissheit umgehen. Blaue Aufgaben eignen sich für struktur-orientierte Personen.

Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung

Naive Fragen stellen: Grundlegende Annahmen werden hinterfragt, auch wenn es unprofessionell wirkt.

Freiräume schaffen: Ein komplett besprechungsfreier Tag für innovative Projekte. Teams nutzen diese Zeit für Out-of-the-box-Denken und Ideenentwicklung.

Spezielle Projektteams: Eine Variante um neue Ideen zu fördern, ist gezielt Mitarbeiter für rote Projekte abzustellen, während andere das Kerngeschäft betreuen.

Das vollständige Interview mit weiteren Praxisbeispielen und Umsetzungsstrategien hörst du in der verlinkten Folge von t3n Interview.

Dieser Artikel wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.