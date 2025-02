Was sind die größten Herausforderungen im Innovationsprozess? Wir haben bei einem Roboter-Hersteller nachgefragt

Unternehmen suchen stets nach neuen Innovationen. Allerdings ist der Entstehungsprozess eine Herausforderung: Die Begleitung von der Ideenfindung bis zur Realisierung kostet Zeit und Ressourcen. Das weiß auch Ulrike Tagscherer, Chief Innovation Officer bei Kuka. Der Maschinenbauer ist auf Roboter spezialisiert.

Anzeige Anzeige

Mix aus Event, Kundennähe und Plattform

Das Unternehmen setzt bei der Suche nach neuen Innovationen auf einen mehrstufigen Prozess. In der Ideenfindung geht es besonders darum, möglichst alle Mitarbeiter:innen einzubinden. „Beste Ideen können von überall kommen”, so Tagscherer.

Bei Kuka setzen sie dafür unter anderem auf eine jährlich stattfindende Innovationschallenge. Außerdem können Teams selbst laufend Ideen vorschlagen. Dauerhaft verfügbar ist zudem die Kuka-Kickbox, eine Innovationsplattform, auf der Mitarbeiter:innen Ideen eintragen.

Anzeige Anzeige

Aber was passiert mit dieser Sammlung, die schnell auf über 1.000 Vorschläge wächst? Ein jährlich gewähltes, abteilungsübergreifendes Team filtert daraus die besten 30 besten Ideen. Anschließend werden die Ideengeber:innen kontaktiert. Sie haben dann die Chance, ihre Idee weiterzuentwickeln.

Führungskräfte möglichst lange raushalten

Ihr Ziel ist ein Pitch vor dem Executive Board. Es ist der erste Platz, an dem die Entscheider:innen mit den Innovationsansätzen in Berührung kommen. „Wir versuchen, das Topmanagement möglichst lange rauszuhalten“, sagt Tagscherer. Sie würden Einfälle anfangs einerseits nicht unbedingt gut greifen können, andererseits hemmen sie möglicherweise die kreative Dynamik.

Anzeige Anzeige

Ein Produkt, das aus diesem Prozess entstand, ist der Skin-Tech-Roboter. Auch VR-Projekte wurden auf diese Weise umgesetzt. Das ist ein Beispiel für Erfolge des Kuka-Innovationsprozesses. Tagscherer sieht ihn aber auch an anderer Stelle – nämlich beim rechtzeitigen Stoppen von Ideen.

Mehr dazu in der neuen Folge t3n Interview

Dafür den passenden Zeitpunkt zu finden und die Teamstimmung nicht zu beeinträchtigen, war anfangs eine große Herausforderung. Die hat auch zu einigen Telefonanrufen bei Tagscherer geführt. Wie sie damit umgegangen ist und welche Feinheiten in dem Prozess beachtet werden müssen, hört ihr in dieser Podcast-Folge von t3n Interview:



Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Tagscherer sitzt gemeinsam mit Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak in der Jury des German Innovation Awards 2025.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.