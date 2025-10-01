Anzeige
News
Instagram-Analytics endlich exportierbar: Creator jubeln – aber Meta hat eine Bedingung

Creator und Marken aufgepasst: In Kürze lassen sich Insights zu Posts und Account auf Instagram unkompliziert per PDF exportieren – unter einer Voraussetzung.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
1 Min.
Instagram-Analytics endlich exportierbar: Creator jubeln – aber Meta hat eine Bedingung

Mit dem neuen Shareable-Insights-Feature können Creator und Marken ihre Instagram-Performance professionell dokumentieren und für Kooperationen nutzen. (Foto: Shutterstock / Roman Samborskyi)

Instagram arbeitet derzeit an einem Update, auf das viele Creator sehnlichst gewartet haben: Erste Hinweise deuten darauf hin, dass du Storys bald direkt in der App planen kannst – ganz ohne Umwege und externe Tools.

Und jetzt sorgt die Plattform mit einem anderen Update für weitere gute Nachrichten: Instagram plant den Launch von Shareable Insights. Das teilte die Plattform ausgewählten Creatorn in einem Webinar mit. Mit den teilbaren Insights lassen sich nicht nur professionelle Media-Kits erstellen, sondern auch Vorschläge für Brand-Deals mit überzeugenden Zahlen untermauern. Zudem können laufende Kooperationspartner:innen so mit übersichtlichen und aussagekräftigen Updates versorgt werden.

Creator und Brands ist es möglich, sowohl Insights zu ihrem gesamten Account als auch Einblicke in die Performance einzelner Reels, Posts oder Kampagnen zu exportieren. Zu den teilbaren Metriken gehören unter anderem Reels-Views, erreichte Konten, Likes, Kommentare, Shares und gespeicherte Posts, wie der Social-Media-Experte Lindsey Gamble im Blog-Post berichtet.

Edits gewinnt an Relevanz

Eine Voraussetzung für die Nutzung des neuen Features gibt es jedoch: Du musst die Edits-App installiert haben. Denn der Export läuft über den vor knapp einem halben Jahr weltweit gelaunchten Video-Editor. Damit erhält die App eine Funktionalität, die über die Videobearbeitung für Reels hinausgeht – und den Stellenwert des Tools für Instagram-Creator erneut steigert. Im Rahmen des Webinars hat Instagram zudem bald folgende Neuerungen für die Edits-App geteilt. Dazu gehören:

  • mehr Sound-Effekte,
  • spezielle Effekte für Halloween,
  • mehr Text-Presets,
  • Animationen für Captions,
  • Farbkorrektur und mehr.

Das nächste Edits-Update dürfte also nicht mehr lange auf sich warten lassen. Im Rahmen der jüngsten Welle an Feature-Updates und Optimierungen kündigte Meta neben neuen Keyframes auch spannende Overlay-Optionen und Speichermöglichkeiten an.

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

