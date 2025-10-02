Instagram-Chef erklärt: Ihr werdet nicht abgehört – das Netzwerk kommt anders an eure Daten

Adam Mosseri versucht sich als Mythbuster. Der Chef von Instagram spricht in einem Video, das er auf seiner eigenen Plattform veröffentlicht hat, von einem Thema, dass er sogar mehrfach mit seiner Frau besprochen habe.

Nämlich die Verschwörungstheorie, nach der Instagrams Mutterkonzern Meta seine Nutzer:innen über das Mikrofon ihres Smartphones abhört. Dieses Gerücht kursiert bereits seit geraumer Zeit in Metas anderem sozialen Netzwerk Facebook.

Mosseri „schwört“: Instagram horcht euch nicht aus

Mosseri „schwört“ in dem Video, dass Instagram euch nicht über das Mikro belauscht. Das wäre schließlich eine „grobe Verletzung der Privatsphäre“.

Außerdem würden die User:innen dies merken. Es würde nämlich ein Licht am Smartphone blinken. Und der Akku würde schneller leer werden.

Wie kommt trotzdem passgenaue Werbung zustande?

Mosseri fragt: Wenn Instagram keine Gespräche mithört – wie kann der User dann so passgenaue Werbung für etwas erhalten, über das er am Handy gesprochen hat?

Mögliche Erklärungen liefert er gleich selbst mit: Du könntest ein Produkt, über das du am Telefon gesprochen hast, davor oder danach gegoogelt haben. Oder du bekommst Werbung für etwas ausgespielt, was auch deine Freunde auf Instagram oder Facebook interessiert.

Oder du hast eine Werbeanzeige gesehen, kurz bevor du über das beworbene Produkt gesprochen hast und bringst die Reihenfolge im Kopf durcheinander. Oder es handelt sich um einen simplen Zufall.

Adam Mosseris Follower:innen sind nicht wirklich überzeugt von seiner Argumentation. „Genau das würde ich sagen, wenn ich den Gesprächen der Leute zuhören würde“, kommentiert ein User.

Die Ironie an der Geschichte: Instagram hat es gar nicht (mehr) nötig, euch über das Mikro auszuspionieren. Denn Meta hat vor, Konversationen von Nutzer:innen mit seinen hauseigenen KI-Produkten für maßgeschneiderte Werbung zu verwenden.

User:innen von Anwendungen mit Meta AI müssen diesem Abschöpfen von Daten bald zustimmen. Die neuen Richtlinien greifen ab dem 16. Dezember 2025. Nutzer:innen in der EU sind allerdings nicht betroffen. Die Pläne von Meta sind mit den hiesigen Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre nicht kompatibel.

Dass Adam Mosseri gerade jetzt, kurz nach der Ankündigung der Datensammlung über KI, den alten Hut der Überwachung via Mikrofon aufgreift -, ist vielleicht auch nur reiner Zufall…

