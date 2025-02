Instagram-Feed zurücksetzen: Wie ihr die Funktion aktiviert und was sich dadurch ändert

Bisweilen kann der Feed auf Instagram recht chaotisch sein. Schließlich bekommt ihr einen Mix aus allen Themengebieten präsentiert, mit denen ihr besonders häufig interagiert habt. Ist euer Interesse eher monothematisch, bleibt der Feed recht übersichtlich. Wer viele Interessengebiete verfolgt, kann von den zufälligen Bildern und Videos genervt sein.

Instagram-Feed zurücksetzen: So geht’s

Glücklicherweise bietet euch Instagram eine Möglichkeit, euren Feed komplett aufzuräumen. Dadurch setzt ihr all eure Content-Empfehlungen, die ihr über Reels, Explore oder im Feed angezeigt bekommen würdet, zurück. Um diese Funktion zu nutzen, müsst ihr zunächst Instagram und dann euer Profil öffnen. Wählt dann das Einstellungsmenü oben rechts aus.

In diesem Menü scrollt ihr nach unten zum Bereich „Was du siehst“ und wählt dort „Content-Präferenzen“ aus. Ganz unten in der Liste findet ihr dann die Option „Content-Vorschläge zurücksetzen“. Wählt ihr diese aus, zeigt euch Instagram, was das Zurücksetzen für euren Account bedeutet. So sorgt das Zurücksetzen etwa nicht dafür, dass ihr plötzlich allen Instagram-Accounts entfolgt, denen ihr bislang gefolgt seid. Ihr könnt stattdessen im vorletzten Schritt auswählen, ob ihr auch in der Follower-Liste ein wenig aufräumen wollt. Das ist aber rein optional.

Das Zurücksetzen ist hingegen endgültig. Ihr solltet euch also sicher sein, dass ihr eure Content-Empfehlungen auf Instagram loswerden wollt. Wir haben die Option für euch getestet und unseren Instagram-Feed zurückgesetzt. Zwar passiert das Zurücksetzen ohne Verzögerung, doch Instagram benötigt danach ein paar Sekunden, um euch neue Empfehlungen auszuspielen.

Uns wurden im Vorfeld viele Technik-Themen und Gaming-Inhalte im Feed ausgespielt. Das ist auch nach dem Löschen so, weil wir weiterhin Accounts folgen, die diese Themen behandeln. Erste Änderungen machen sich aber im Explore-Bereich bemerkbar. Dort werden uns plötzlich Inhalte aus der Politik, Clips mit Luxusautos und Beiträge von Promis angezeigt. Die gravierendsten Änderungen sind im Reels-Bereich zu sehen. Beim Scrollen durch die Videos passt keines mehr zum anderen. Natürlich sind diese Änderungen nicht für immer. Sobald ihr wieder mit Inhalten interagiert oder sie länger anschaut, registriert Instagram dies als Interesse – und spielt euch dementsprechend mehr davon aus.

Die Social-Media-Evolution

