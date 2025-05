Instagram macht Schluss mit nervigen Voice-Messages – das neue Transkriptions-Feature im Check

Manche nutzen sie ständig, andere sind von ihnen genervt: Sprachnachrichten spalten seit jeher die Gemüter. Für alle, die gerne auf die Voice-Notes zurückgreifen, hat Instagram eine gute Neuigkeit: Ab sofort können Sprachnachrichten in den Direktnachrichten bis zu fünf Minuten lang sein. Das kündigte die Plattform kürzlich an – ebenso wie zwei weitere Features, die auf Interesse stoßen dürften.

Neue Transkriptionsfunktion für mehr Zugänglichkeit

Wie Instagram im Threads-Post mit einem Augenzwinkern anmerkt, werden Voice-Notes nicht von allen Nutzer:innen gerne angehört – manche ziehen es vor, Nachrichten zu lesen. Diesen Usern spielt Instagrams neue Transkriptionsfunktion jetzt in die Karten: Wer Sprachnachrichten (egal ob wenige Sekunden oder fünf Minuten lang) lieber in Textform rezipieren möchte, kann sich die Voice-Notes jetzt vor, während und nach dem Abspielen ganz einfach anzeigen lassen. Als drittes Goodie erlaubt Instagram den Usern künftig zudem, allen Teilnehmer:innen eines Gruppen-Chats mit einem Klick direkt zu folgen.

Schon im März 2025 teaserte Instagram das Transkriptions-Feature an, indem die Plattform ersten Usern Zugriff auf die Funktion bot. Zwar bietet das Feature mehr Barrierefreiheit, hilft in sensiblen Situationen und spart Zeit – doch einige User dürften Bedenken bezüglich des Datenschutzes haben. Schließlich werden die Sprachnachrichten für die Transkription automatisiert analysiert und mit Meta geteilt. Wer Voice Notes standardmäßig lieber hören will, kann das dank eines neuen Mini Players seit Kurzem auch außerhalb der DM-Ansicht tun.

Live-Sprach-Chat als Lösung für überfüllte Gruppen-Chats

Nicht alle User sind regelmäßig in den Instagram-DMs aktiv – viele nutzen lieber Whatsapp, um sich mit Freund:innen und Familie auszutauschen. Doch wer oft im Gruppen-Chat aktiv ist, kennt das Problem: Bei vielen Mitgliedern und Nachrichten kann dieser schnell unübersichtlich werden. Abhilfe schaffen soll ein zuvor nur für sehr große Gruppen verfügbares Sprach-Chat-Feature, mit dem sich die User live unterhalten können.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

