Instagram Maps ist jetzt in Deutschland verfügbar: Darum ist die Funktion umstritten

Den Standort der Freude sehen: Dafür hat Instagram seine Maps-Funktion jetzt auch in Europa freigeschaltet. Das Feature ist umstritten. Wie schützen Nutzer jetzt ihre Location?

Von Stella-Sophie Wojtczak
2 Min.

Instagram Maps ist jetzt in Deutschland verfügbar: Darum ist die Funktion umstritten

Auf Instagram können Nutzer ihren Standort jetzt mit anderen teilen. Das Feature gilt jedoch als umstritten. (Foto: Charles McClintock Wilson / Shutterstock)

Im August 2025 ging Instagram Maps in den USA online, jetzt folgt der Start in Europa: Nutzer können via Instagram ihren Standort auf einer Karte teilen. Die Funktion ist aufgrund der Sorge vor dem versehentlichen Teilen der Location und möglichem Missbrauch umstritten.

Location-Sharing in Grundeinstellung deaktiviert

Automatisch soll das jedoch nicht passieren. Das Teilen des Standorts ist standardmäßig deaktiviert. Das versicherte Brett Westervelt, Head of Design bei Instagram, in einem Pressegespräch. Zugänglich ist die Karte über den Reiter für Direktnachrichten. Dort findet sich das Icon im Bereich der Notizen.

Zum Teilen des Standorts stehen verschiedene Personengruppen zur Auswahl. Entweder wählen Nutzer gezielt bestimmte Accounts aus, denen sie folgen, oder sie schalten ihre gesamte „Enge Freunde“-Liste frei. Diese ist bereits aus der Story-Funktion bekannt.

Standort kann nur mit bestimmten Profilen geteilt werden

Alternativ wird der Standort mit allen Profilen geteilt, die dem Nutzer folgen und denen er auch folgt. Es ist also nicht möglich, die eigene Location für alle Follower freizuschalten.

Außerdem lassen sich weitere Einstellungen festlegen. Nutzer können einzelne Orte blocken. Wer etwa seinen Standort generell teilen will, jedoch nicht die Location seiner Wohnung oder seines Arbeitsplatzes, kann diesen verstecken. Entweder wird der Ort niemandem angezeigt oder es werden nur einzelne Profile ausgeschlossen.

Feature erinnert an „Snap-Map“

Das Feature erinnert an die „Snap-Map“ der App Snapchat. In der App können Nutzer durch einen Location-Tag ihren Post auch mit einem Ort auf einer virtuellen Landkarte verknüpfen. Diese Funktion gibt es ebenfalls bei Instagram.

Es ist möglich, Notizen, Storys, Reels und Posts mit dem eigenen Standort zu verknüpfen. Wer die Standortfreigabe gibt und den Ort markiert, teilt seinen Inhalt auch mit Personen, die ihm nicht folgen oder denen er nicht folgt.

Wer auf der Instagram-Map den Standort von anderen sieht, kann darauf reagieren – entweder mit einer Direktnachricht oder in Form von Emojis.

Eltern können das Standort-Teilen kontrollieren

Bei Minderjährigen, die Teenager-Accounts nutzen, sehen die Erziehungsberechtigten, mit wem sie ihren Standort teilen. Die Erwachsenen können die Funktion auch deaktivieren.

Instagram hat die Funktion seit 2024 getestet. Der Launch in den USA wurde von Kritik begleitet: Nutzer sorgten sich um ihre Privatsphäre. Zudem wird es als Risiko für Stalking und die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen gesehen.

