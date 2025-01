„Labyrinth aus Spiegeln“: Instagram zeigt Nutzern KI-generierte Bilder von sich selbst

Meta führt derzeit einen ungewöhnlichen Test auf Instagram durch. Das Experiment wurde zunächst von Reddit-User „Green_Video_9831“ entdeckt. Er scrollte durch seinen Instagram-Feed und entdeckte plötzlich zwei Bilder, auf denen er selbst zu sehen war. Die Bilder wurden mit Meta AI generiert – allerdings nicht vom Reddit-User selbst, sondern von Meta.

Was steckt hinter den KI-Bildern auf Instagram?

Die Bilder zeigen den User in zwei unterschiedlichen Outfits – einmal mit weißem T-Shirt, einmal mit einem schwarzen Hemd – sowie verschiedenen Posen. Im Bild steht er inmitten eines Spiegellabyrinths. Die Caption unter dem Instagram-Bild lautet: „Stelle dir vor, du reflektierst dein Leben in einem unendlichen Labyrinth aus Spiegeln, in denen du der Hauptfokus bist“. Unter dem Instagram-Bild findet sich der Hinweis, dass nur der User selbst die Beiträge sehen kann.

Wie 404Media berichtet, sorgten die Bilder auf Reddit zunächst für Skepsis. Viele vermuteten, dass es sich um einen Fake handeln könnte. Allerdings wendete sich 404Media an Meta selbst und fragte nach. Die Antwort: Nein, es handelt sich tatsächlich um KI-Bilder des Users, die von Meta AI und Instagram generiert und ihm ausgespielt wurden.

Allerdings handelt es sich laut Meta nicht um Werbeanzeigen, wie der User zunächst vermutete. Vielmehr sollen die Bilder zeigen, was das „Imagine Yourself“-Feature von Meta AI leisten kann. Darüber könnt ihr Aufnahmen von eurem Gesicht aus mehreren Winkeln machen und euer Antlitz dann in KI-generierte Bilder umsetzen lassen. So schlüpft ihr per Meta AI in verschiedenste Outfits, Jobs oder lasst euch in besonderen Stilen abbilden. Auch „Green_Video_9831“ hatte er zuvor Instagrams Imagine-Feature genutzt, um ein Selfie von sich selbst zu editieren.

Laut Meta tauchen diese KI-Bilder nur auf Instagram auf, wenn Nutzer:innen das Feature zumindest gestartet und ihr Gesicht aufgezeichnet haben. Diese Aussichten gefallen vielen Nutzer:innen aber nicht. Denn unter dem Reddit-Beitrag sammeln sich Kommentare wie „Das ist ein Ausblick auf eine sehr seltsame Zukunft“ oder „Das ist einfach nur gruselig“.

