Instagram-Profil-Update: 3:4 statt Quadrat – Was bedeutet das für dein Profil?

Das Instagram-Profil gilt für Millionen von Creatorn als zentraler Bezugspunkt ihrer Social-Media-Erfahrung. Und gerade für dieses gibt es jetzt ein riesiges Update, das dem Instagram-Chef Adam Mosseri positives sowie recht negatives Feedback eingebracht hat: eine Veränderung der Standardeinstellung für die Größe der im Grid gezeigten Posts.

Nachdem Instagram schon im Sommer 2024 ausgiebig mit dem Vertical Grid experimentiert hatte, begann die Plattform jüngst mit der Einführung des Wechsels von quadratischer zu vertikaler Anzeige. Das überraschte viele User – insbesondere jene, die sich viel Arbeit damit gemacht haben, ihre Posts stets auf das quadratische Format zuzuschneiden. Deshalb liefert Mosseri jetzt eine Erklärung zur Änderung und stellt Creatorn noch einige nützliche Profiloptimierungen in Aussicht.

Vertical ist das Go-to-Format der Instagram User

Adam Mosseri erklärte schon 2024 und erklärt jetzt wieder, dass die meisten Fotos und vor allem die Reels ohnehin im vertikalen Format auf Instagram gepostet werden. So schreibt er in seinem Post:

„We started with the tall grid because most photos and videos that are uploaded to Instagram at this point are vertical and rectangles do a better job showing off those photos and videos […].“