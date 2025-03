Instagram schaut bei Tiktok ab: Diese neuen Features werden bei Reels getestet

Die Video-Experience soll auf Instagram maßgeblich verbessert werden. Schon jetzt machen Reels auf Facebook und Instagram mehr als 60 Prozent der Nutzungszeit aus. Über 4,5 Milliarden Mal werden die Kurzvideos täglich geteilt. Das Format ist der Reichweiten-Champion auf der Plattform und wird stets mit neuen Features versehen, die Creator und Brands, aber auch Rezipient:innen weiterhelfen. Bald soll etwa ein Blend Feature einen kollaborativen Reels-Feed für befreundete User ermöglichen und die Möglichkeit, bis zu drei Minuten lange Reels im Editor zu erstellen, lässt mehr Raum für Storytelling und Werbung.

Anzeige Anzeige

Während Instagram eine eigene Standalone-App extra für Reels erwägt, die Tiktok Konkurrenz machen könnte, lässt sich die Meta-Tochter anderweitig von der populären Kurzvideo-App inspirieren. Nicht nur die Edits-App zur Videobearbeitung – die an Tiktok-Schwester Capcut erinnert und später als zunächst gehofft erscheint – steht im Zeichen der Anpassung an die Bytedance-Apps. Auch zwei neue Features zum einfacheren Pausieren von Reels und zum Folgen der Creator sind an Tiktok angelehnt – und für erste User schon zu nutzen.

4. Button für Instagram Reels fördert Follows

Aktuell testet Instagram einen neuen Button für die Reels-Ansicht. Ein Plussymbol weist auf die Option hin, dem Creator der Videos direkt zu folgen. Diese Handlung zahlt auf eines der zentralen Plattformziele ein: das Stärken der Verbindungen von Nutzer:innen und Creator.

Anzeige Anzeige

„So I wanted to stress that at Instagram, we are focused on two things: creativity and connecting with the people that you care about […]“,

erklärte Head of Instagram Adam Mosseri zu Beginn des Jahres. Der neue Follow-Button, den der App Researcher Radu Oncescu entdeckt und auf Threads hervorgehoben hat, ergänzt die Buttons zum Teilen, Kommentieren und Liken sowie das Dreipunktemenü, welches auf noch mehr Interaktionen verweist, etwa das Remixen. Er wird direkt über dem Herzsymbol als oberste Option angezeigt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Threads, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Threads auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Threads, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das stellt eine Parallele zu Tiktok dar. Auch dort können User am rechten Bildschirmrand direkt Usern folgen. Der Video-CTA „Mach das Plus weg“, der zum Folgen einlädt, ist auf der Plattform verbreitet. Tiktok hat allerdings fünf Buttons, eine Speicheroption ist dabei noch vorhanden.

Anzeige Anzeige

Noch ist unklar, wann alle Instagram-User den Follow-Button nutzen können. Wir finden ihn bisher nicht vor. Ein baldiger Roll-out dürfte aber kommen, um die Anpassung der Experience an Tiktoks Erfolgsrezept voranzutreiben. Dazu gehört auch eine neue Pausieroption.

Einfacher Reels pausieren

Auf den Screenshots von Radu Oncescu und t3n ist bereits zu sehen, dass in der Screen-Mitte ein Play-Symbol angezeigt wird. Auf Tiktok können User mit einem simplen Tippen das Video stoppen. Das ist in der Instagram-App bisher nicht möglich. User müssen das Video gedrückt halten, um es zu pausieren. Ein Tippen auf den Screen schaltet es hingegen stumm (oder wieder auf laut). Doch schon zuletzt experimentierte die Plattform mit einer Vereinfachung des Pausierens.

Anzeige Anzeige

Das Pausieren mit einem einfachen Tippen auf den Screen wird inzwischen umfassender getestet. Auch Radu Oncescu kann darauf zugreifen, wir können es bisher nicht. Da Oncescu aber in Rumänien ansässig ist und damit in der EU, könnte eine Einführung für erste User in Deutschland schon bald kommen.

Derweil können sich Instagram-User auch in anderen Formaten über diverse Neuheiten freuen. So können erste Nutzer:innen mehr als nur eine Nachricht bei Message Requests an fremde Konten integrieren und in ihre Stories Captions einfügen, die zu mehr Engagement animieren sollen.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.