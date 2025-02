Instagram testet bezahlte Kommentare unter Anzeigen: Werden Testimonials zum Problem?

Instagram testet neue Funktionen, die Creator ermöglichen, bezahlte Kommentare in Anzeigen zu platzieren sowie Aufgaben direkt aus DMs zu erstellen. (Foto: FP Creative Stock / Shutterstock)

Zwei neue Funktionen könnten Instagrams Stellung als Marketing-Plattform und Workflow-Tool weiter ausbauen: Testimonials ermöglichen es Creator, bezahlte Werbekommentare direkt unter Anzeigen zu platzieren, während Meta AI künftig automatisch Aufgaben aus Direktnachrichten generieren soll.

Instagram setzt auf bezahlte Kommentare

Wenn Creator ihre Lieblingsprodukte empfehlen, vertrauen viele User darauf – und genau das will Instagram jetzt für Werbezwecke nutzen. Mit Testimonials, die auch der Social-Media-Experte Matt Navarra auf Threads präsentiert, können Influencer ab sofort bezahlte Empfehlungen direkt in den Kommentarspalten von Werbeanzeigen hinterlassen.

Testimonials – schnelle, textbasierte Werbung

Laut Instagram bieten Testimonials eine unkomplizierte Einnahmequelle, da sie ohne großen Produktionsaufwand erstellt werden. Der Prozess ist simpel: Eine eure Empfehlung schreiben, von der Marke bestätigen lassen und schon wird der Kommentar als Anzeige angepinnt.

Meta will den Einfluss von Creator auf das Kaufverhalten ihrer Follower gezielt nutzen. Schon 40 Prozent der User verlassen sich laut des Konzerns auf Empfehlungen von Influencern beim Onlineshopping. Die neue Funktion ermöglicht es Marken, diese Testimonials in Anzeigen zu integrieren – jedoch bleibt der gesamte Bezahlprozess außerhalb von Instagram und wird direkt zwischen Creator und Brands ausgehandelt.

Mehr Transparenz oder versteckte Werbung?

Meta betont, dass Testimonials die Werbelandschaft transparenter machen, da bezahlte Empfehlungen klar gekennzeichnet werden. Kritiker:innen hingegen sehen genau darin eine Gefahr, da die Grenze zwischen echter Meinung und Werbung weiter verschwimmen könnte. Schon lange setzen Marken auf bezahlte Kommentarschreiber:innen – mit Testimonials wird diese Praxis jetzt offiziell monetarisiert. Für Creator birgt das ein Risiko: Wer zu oft unkritische Werbung macht, läuft Gefahr, das Vertrauen seiner Community zu verlieren.

Meta AI: Automatisierte Aufgaben aus DMs erstellen

Meta AI ist ein intelligenter Assistent, der auf Instagram, Facebook, Whatsapp und im Messenger integriert ist und nun noch leistungsfähiger werden soll. Instagram testet derzeit eine neue Funktion, mit der User Aufgaben direkt aus ihren Direktnachrichten mithilfe von Meta AI erstellen können. Der Social-Media-Experte Saadh Jawwadh entdeckte das Feature und teilte seine Beobachtung auf Threads.

Das Bild zeigt die neue Meta-AI-Funktion in den Instagram Direktnachrichten mit der Nutzer:innen direkt aus Chats Aufgaben erstellen können. Die linke Seite des Bildes zeigt einen geöffneten Direct Message Chat, in dem ein User eine Nachricht erhalten hat. Durch ein Kontextmenü kann die Option „Create task“ ausgewählt werden. Die rechte Seite des Bildes zeigt das daraufhin geöffnete „Meta AI Task Interface“, in dem Nutzer:innen die Aufgabe mit Datum, Uhrzeit und Wiederholungsoptionen festlegen können.

Sollte sich das Experiment als erfolgreich erweisen, könnte diese Funktion besonders für Brands, Creator und Community Manager von Nutzen sein, um To-dos effizienter zu verwalten. Meta AI würde dabei automatisch Aufgaben aus Chats extrahieren und strukturieren, sodass wichtige Erledigungen nicht mehr in Nachrichtenverläufen verloren gehen.

Mit dieser neuen Funktion tritt Meta in direkte Konkurrenz zu Produktivitäts-Tools wie Notion, Asana und Trello, die auf Aufgabenverwaltung und kollaboratives Arbeiten spezialisiert sind.

Diese Entwicklungen um Testimonials und die Aufgabenerstellung zeigen, wie stark Instagram seine Plattform in Richtung professioneller Monetarisierung und smarter Workflows ausbaut. Creator profitieren von neuen Möglichkeiten, müssen jedoch bewusst mit den Veränderungen umgehen, um ihre Authentizität und den Bezug zu ihrer Community zu bewahren.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

