Instagram, Tiktok und Co.: Australien will soziale Medien erst ab 16 Jahren erlauben

Schaden soziale Medien wie Instagram oder Tiktok Kindern und Jugendlichen? In Australien will man es in dieser Frage nicht darauf ankommen lassen – und jungen Menschen per Gesetz erst ab 16 Jahren den Zugang ermöglichen.

Quelle: dpa