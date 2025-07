Intel-Chef gibt im KI-Wettlauf mit Nvidia auf – und gibt strategische Neuausrichtung bekannt

Intel und KI: Hinter Nvidia zurückgeblieben (Bild: Shutterstock/Below the Sky)

„Was das Training angeht, denke ich, dass es für uns zu spät ist“, sagte er Tan einer Videobotschaft an die Intel-Mitarbeiter laut einem Bericht von The Oregonian. In der rund 20-minütigen Ansprache machte der Intel-CEO deutlich, wie stark sich die Position des Unternehmens verändert hat: „Vor 20, 30 Jahren waren wir wirklich führend. Jetzt hat sich die Welt meiner Meinung nach verändert. Wir gehören nicht mehr zu den zehn führenden Halbleiterunternehmen.“

Anzeige Anzeige

Ein Intel-Sprecher bestätigte den Inhalt der Videobotschaft und erklärte, dass sich Tans Aussage auf den Börsenwert beziehe. Laut The Oregonian spielte der finanzielle Hintergrund in der Ansprache allerdings keine explizite Rolle. Die Aussage folgte auf eine Frage zur Firmenkultur.

Die Einschätzung passt zur aktuellen Marktposition des Unternehmens. Intel wird derzeit mit rund 104 Milliarden US-Dollar bewertet. Zum Vergleich: Nvidia ist mit etwa vier Billionen Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt, während der direkte Prozessor-Konkurrent AMD auf rund 233 Milliarden Dollar kommt.

Anzeige Anzeige

Strategische Neuausrichtung

Tan forderte die Mitarbeiter zu mehr Demut auf und betonte die Notwendigkeit, auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Die Wende des Unternehmens bezeichnete er als „Marathon“.

Der Intel-CEO sieht Nvidia im Bereich der KI-Trainings-Beschleuniger als „zu stark“ an. Intel konnte bisher kaum Umsätze mit KI-Chips erzielen. Der eigene GPU-Beschleuniger Ponte Vecchio war nicht erfolgreich, und die Chips der übernommenen Firma Habana Labs (Gaudi-Baureihe) spielen nur eine Nebenrolle im Markt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Intel will sich nun auf KI-Anwendungen in Desktop-PCs, Notebooks und Edge-Servern konzentrieren. Eine wichtige Rolle spielen dabei die integrierten KI-Einheiten (Neural Processing Units, NPUs) in Prozessoren, die Berechnungen für KI-Anwendungen direkt auf dem Gerät ermöglichen.

Lip-Bu Tan leitet die Geschicke von Intel seit März 2025 und ist derzeit dabei, erste Schwerpunkte zu setzen.

Mehr zu diesem Thema