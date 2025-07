Intelligentere Modellauswahl: Wie GPT-5 Microsoft Copilot verändern wird

Ein neuer „Smart Mode“ für Microsoft Copilot deutet auf die baldige Integration von GPT-5 hin. Wie The Verge berichtet, soll die manuelle Auswahl des passenden KI-Modells damit der Vergangenheit angehören. Stattdessen wird Copilot in diesem intelligenteren Modus in der Lage sein, selbst das Modell auszuwählen, das sich am besten für die gestellte Anfrage eignet.

Bis zum Launch von GPT-5 ist es nicht mehr weit

Einen offiziellen Release-Termin für GPT-5 gibt es zwar noch nicht – Gerüchten zufolge könnte die Veröffentlichung aber für Anfang August geplant sein. Erst kürzlich berichtete OpenAI-CEO Sam Altman in einem Podcast-Interview von seinen eigenen Erfahrungen mit GPT-5: Es soll dem Vorgängermodell GPT-4 in Sachen Geschwindigkeit, Kontextverständnis und Multimodalität deutlich überlegen sein. Altman ging noch einen Schritt weiter und verglich die Entwicklung von GPT-5 in gewohnt dramatischem Ton sogar mit dem Manhattan-Projekt – also mit dem geheimen Bau einer Atombombe während des Zweiten Weltkriegs.

Auch die Vorbereitungen bei Microsoft, dem größten Investor von OpenAI, deuten darauf hin, dass die Veröffentlichung von GPT-5 kurz bevorsteht: Der Tech-Konzern testet derzeit offenbar einen neuen „Smart Mode“ für den hauseigenen KI-Agenten Copilot. Das gilt wohl für die Konsument:innen- als auch für die Unternehmensversion. Der neue Modus soll in der Lage sein, das jeweils am besten geeignete Modell auszuwählen – je nachdem, ob eine schnelle Antwort oder ein längeres „Nachdenken“ erforderlich ist. Das Ziel besteht offenbar in einer vereinheitlichten, intelligenten Modellwahl, die je nach Kontext entscheidet, ob beispielsweise Kreativität, Geschwindigkeit oder Präzision gefragt ist.

Microsofts Tempo ist nicht überraschend

Noch wird GPT-5 in den Nutzungsoberflächen von Microsoft Copilot nicht direkt genannt. Die getesteten Versionen liefern laut Modellbeschreibung weiterhin Ergebnisse auf Basis von GPT-4. Trotzdem mehren sich die Anzeichen, dass der neue Modus eine Vorbereitung auf GPT-5 ist. Schon im Februar hatte OpenAI-CEO Altman angekündigt, dass der unbeliebte manuelle Modell-Picker abgeschafft und durch eine intelligentere Alternative ersetzt werden solle. Und auch intern bei Microsoft sei schon länger die Rede von einem solchen „Magic Mode“ gewesen.

Dass Microsoft neue OpenAI-Modelle frühzeitig in seine Produkte einbaut, ist nichts Neues: Schon bei GPT-4 nutzte die von Microsoft entwickelte Suchmaschine Bing das Modell Wochen vor der offiziellen Ankündigung durch OpenAI. Und auch das reasoning-starke Modell o1 und der Videogenerator Sora wurden von Microsoft schneller als erwartet für die breite Masse verfügbar gemacht.

Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit

Während Sam Altman zwar keine konkreten Details zu GPT-5 verriet, die Erwartungen aber dennoch bewusst anheizte, hält sich Microsoft bislang mit offiziellen Aussagen zum neuen „Smart Mode“ zurück – was allerdings nicht ungewöhnlich ist. Sollte GPT-5 tatsächlich Anfang August erscheinen, ist davon auszugehen, dass auch Microsoft den neuen intelligenteren Modus zeitnah für alle Nutzer:innen freischaltet.