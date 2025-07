Intels Hitzeproblem: Warum ein Firefox-Entwickler den Wetterbericht in Absturzberichten sehen kann

Ein Entwickler des Software-Unternehmens Mozilla hat eine bemerkenswerte Korrelation aufgedeckt. Gabriele Svelto, der am Firefox-Browser arbeitet, stellte fest, dass die Zahl der Absturzmeldungen von bestimmten PCs in Europa parallel zu den steigenden Temperaturen der letzten Hitzewellen zunimmt. Anhand der Systemsprache in den anonymisierten Fehlerprotokollen konnte er die Abstürze geografisch zuordnen und so, wie er auf dem sozialen Netzwerk Mastodon schreibt, quasi die Hitzekarte Europas nachzeichnen.

Anzeige Anzeige

Betroffen sind demnach ausschließlich Systeme, die mit Prozessoren der 13. und 14. Generation von Intel, bekannt unter dem Codenamen „Raptor Lake“, ausgestattet sind. Das Problem wurde für das Mozilla-Team so präsent, dass es einen internen Bot zur automatischen Meldung von Fehlern anpassen musste. Dieser wurde laut Svelto fast nur noch mit Abstürzen von Nutzer:innen mit den besagten Intel-Prozessoren aus dem kalifornischen Santa Clara geflutet.

Ein bekanntes Problem mit sommerlicher Eskalation

Die Beobachtung ist keine gänzlich neue Erkenntnis, sondern vielmehr eine Bestätigung unter besonderen Umständen. Schon seit Monaten gibt es Berichte über Stabilitätsprobleme bei Intels High-End-Prozessoren der Core-i-Serie. Die Ursache liegt in einem Fehler im Mikrocode der Chips, der zu einer erhöhten und teilweise instabilen Spannungsversorgung führt.

Anzeige Anzeige

Höhere Umgebungstemperaturen, wie sie während einer Hitzewelle auftreten, verschärfen dieses Grundproblem. Die Prozessoren werden wärmer, die Systemkühlung gerät an ihre Grenzen und die bereits fragile Stabilität der Chips wird zusätzlich kompromittiert, was letztlich zu Systemabstürzen führt.

Was Nutzer:innen jetzt tun können

Intel hat bereits auf die grundlegende Problematik reagiert und versucht, mit Mikrocode-Updates gegenzusteuern. Diese Updates werden in der Regel über die Hersteller von Mainboards via BIOS- bzw. UEFI-Aktualisierungen verteilt. Es ist daher für Besitzer:innen von betroffenen Systemen dringend ratsam, zu prüfen, ob eine aktuelle Firmware für ihr Mainboard zur Verfügung steht und diese zu installieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Allerdings können diese Software-Anpassungen einen einmal entstandenen Hardware-Schaden durch den Betrieb mit zu hoher Spannung nicht rückgängig machen. Als Zugeständnis an die betroffenen Kund:innen hat Intel die Garantie für die entsprechenden Prozessoren von drei auf fünf Jahre verlängert, wie das Magazin Winfuture berichtet. Ob dies ausreicht, um das Vertrauen aller Nutzer:innen zurückzugewinnen, wird sich zeigen.

Ein Blick auf das große Ganze

Die Beobachtungen des Firefox-Entwicklers sind mehr als eine technische Kuriosität. Sie fügen der andauernden Debatte um die Produktqualität bei Intel eine weitere, greifbare Dimension hinzu und zeigen, wie Software-Telemetriedaten reale physikalische Schwächen aufdecken können. Für Nutzer:innen bleibt die Erkenntnis, dass sie sich nicht allein auf die Leistungswerbung verlassen, sondern auch die Stabilität und Langlebigkeit ihrer Komponenten kritisch im Auge behalten sollten.

Anzeige Anzeige

Die Situation unterstreicht, wie wichtig eine ausreichende Kühlung im PC-System ist – eine Binsenweisheit, die im Lichte dieser Ereignisse jedoch neue Dringlichkeit erhält. Der direkte Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Systemstabilität bei einer der meistverkauften Prozessor-Serien der Welt ist ein klares Warnsignal. Er zeigt die komplexen Abhängigkeiten zwischen Hardware, Software und Umweltfaktoren auf.

Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert

8 Bilder ansehen Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert Quelle:

Mehr zu diesem Thema