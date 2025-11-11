Nach nur 6 Monaten: Intels KI-Chef wechselt zu OpenAI

Intels Chief Technology Officer und KI-Chef Sachin Katti hat den Chiphersteller verlassen und ist zu OpenAI gewechselt. Das berichteten die Nachrichtenagentur Reuters und die Financial Times. Das Besondere an der Personalnachricht: Katti war lediglich sechs Monate bei Intel im Amt.

Intels CEO übernimmt die KI-Leitung des Konzerns

Er soll bei OpenAi den Aufbau der Recheninfrastruktur verantworten. Bei Intel wird CEO Lip Bu-Tan die Leitung der KI- und Zukunftstechnologien übernehmen. Lip Bu-Tan war im März zum CEO von Intel ernannt worden und hatte Zehntausende Stellen abgebaut. Er bemühte sich um die Gunst der US-Regierung um Präsident Donald Trump und versucht, Intel als Chipdesign- und Fertigungsunternehmen neu zu positionieren.

„Wir danken Sachin für seinen Beitrag und wünschen ihm alles Gute. Lip-Bu wird die KI- und Advanced Technologies Groups leiten und eng mit dem Team zusammenarbeiten“, teilte Intel in einer Erklärung mit. „KI bleibt eine der wichtigsten strategischen Prioritäten von Intel, und wir konzentrieren uns darauf, unsere Technologie- und Produkt-Roadmap für neue KI-Anwendungen umzusetzen.“

Weiterer hochrangiger KI-Mitarbeiter verließ Intel vor kurzem

OpenAI hat am Dienstag noch keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht, allerdings gab Präsident Greg Brockman auf X bekannt, dass Katti die Planung und den Aufbau der Recheninfrastruktur von OpenAI übernehmen und so zum Ausbau des Backends für zukünftige Dienste beitragen wird.

Katti ist nicht der einzige hochrangige KI-Mitarbeiter, der Intel dieser Tage verlässt. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass auch Saurabh Kulkarni, Vice President of Data Center AI Product Management bei Intel, den Konzern verlassen hat. Laut Berichten wechselt Kulkarni zu AMD.

Intels Rolle in der KI-Welt ist noch unklar

Die Personalwechsel treffen Intel in einer sensiblen Zeit. Das US-Unternehmen kämpft seit mehreren Hardware-Generationen darum, im Bereich der Consumer- und Rechenzentrums-CPUs relevant zu bleiben. Zwar garantiert die Beteiligung der US-Regierung an Intel eine gewisse Planungssicherheit, doch die Rolle des Unternehmens in der neuen KI-Welt ist noch unklar.

Die NPUs sind zwar leistungsfähig, aber gelten nicht als herausragend, und Intel hat es bisher noch nicht geschafft, einen Großkunden für seine hochmodernen Chips zu gewinnen.