News
Internet Archive gerettet: US-Plattenlabel verzichten auf 600 Millionen Dollar

Eine Klage über 600 Millionen US-Dollar von US-Plattenlabels hätte das Internet Archive finanziell ruinieren können. Jetzt gibt es eine Einigung. Details, etwa zum möglichen Fortbestehen der beanstandeten Schallplattensammlung, sind noch unklar.

Von Jörn Brien
2 Min.
Schallplatte auf Grammophon
Digitalisierung von Schallplatten: Internet Archive versus Musikindustrie. (Symbolbild: Svetliy/Shutterstock)

Hätte die Klage von US-Plattenlabels wie UMG Recordings, Sony Music Entertainment oder Capitol Records Erfolg gehabt, hätte das wohl das Aus für das Internet Archive bedeutet. Denn die Vertreter:innen der Musikindustrie wollten bis zu 600 Millionen Dollar von der Online-Bibliothek.

Internet Archive versus Musikindustrie

Die Klage ist jetzt offenbar vom Tisch. Wie es in einer Mitteilung der beteiligten Parteien heißt, habe man sich geeinigt und werde in den folgenden Tagen einen förmlichen Antrag auf Abweisung der Klage stellen.

Hintergrund des Rechtsstreits ist das sogenannte Great 78 Project, in dessen Rahmen das Internet Archive seit 2006 rund 200.000 Schellackplatten mit mehr als 400.000 Musikstücken digitalisiert und kostenfrei zum Abruf bereitgestellt hat. Die digitalisierten Aufnahmen beinhalten Songs von Ella Fitzgerald, Billie Holiday oder Frank Sinatra.

Digitalisierung: Erhalt historischer Aufnahmen

Das Internet Archive sieht die Digitalisierung der vom Verfall bedrohten Platten, die im Zeitraum zwischen 1898 und den 1950er-Jahren aufgenommen wurden, als wichtigen Beitrag zum Erhalt dieser historischen Aufnahmen. Die Musikindustrie stufte das Projekt dagegen als illegale Download-Plattform ein.

Eine Einschätzung, gegen die sich Ende 2024 rund 350 Musiker:innen in einem offenen Brief stemmten. Darin hieß es, dass die Unterzeichner:innen nicht der Meinung seien, „dass das Internet Archive in unserem Namen zerstört werden sollte“.

Künstler fordern Fokus auf Streaming-Dienste

Die Musikindustrie solle sich vielmehr darauf konzentrieren, dass Streaming-Dienste wie Spotify Steuern zahlen müssten, mit denen Musikförderprogramme finanziert werden sollen. Außerdem sollten die großen Plattenfirmen ihre Investitionen in Plattformen wie Spotify beenden.

Inwieweit die Intervention der Künstler:innen letztlich zur Einigung zwischen Internet Archive und der Musikindustrie beigetragen hat, ist nicht bekannt. Ebenso wenig bekannt ist derzeit über die Details der Beilegung des Rechtsstreits.

Details zur Einigung unklar

So hat keine der Parteien mitgeteilt, ob das Internet Archive eine Abschlagszahlung leisten muss – und wenn ja, wie hoch diese ausfällt. Unklar ist zudem, wie es mit dem Great 78 Project weitergeht. Dazu, ob die Aufnahmen weiterhin zur Verfügung stehen, gibt es noch keine Informationen.

