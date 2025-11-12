Interstellarer Komet 3I/Atlas: Neue Daten widerlegen Alien-Theorie

Der Komet 3I/Atlas ist erst das dritte interstellare Objekt, das bei der Durchquerung unseres Sonnensystems entdeckt wurde – und er fasziniert Forscher:innen seit Monaten. Wie Gizmodo berichtet, könnten neue Beobachtungen, die mit dem Meerkat-Teleskop gemacht wurden, jetzt einige der kontroversesten Thesen widerlegen.

Neue Erkenntnisse deuten auf natürlichen Ursprung hin

3I/Atlas wurde im Juli entdeckt und stellt die Wissenschaft seitdem immer wieder vor neue Rätsel. Vor allem der Harvard-Astronom Avi Loeb ist für seine kontroversen Thesen rund um den Kometen bekannt. Er äußerte unter anderem die Vermutung, dass 3I/Atlas kein natürlicher Gesteinsbrocken, sondern vielmehr ein künstliches Objekt sein könnte. Sogar die Theorie, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiff handelt, das unser Sonnensystem auskundschaften soll, wurde in den Raum gestellt. Neue Beweise haben dieser provokanten Hypothese jetzt allerdings einen herben Dämpfer versetzt.

Meerkat, ein Radioteleskop, das vom South African Radio Astronomy Observatory betrieben wird, hat kürzlich ein Radiosignal von 3I/Atlas empfangen. Dabei handelt es sich aber nicht um ein technisches Radiosignal, sondern um eine natürliche Radioemission. Damit gibt es einen der bislang stärksten Beweise dafür, dass 3I/Atlas ein natürlich vorkommender Komet ist. In einem Beitrag auf The Astronomer’s Telegram, wo regelmäßig neue Entdeckungen veröffentlicht werden, erklären die Forscher:innen, dass Meerkat Radioabsorptionslinien durch Hydroxylradikale bei zwei verschiedenen Frequenzen entdeckt hat – nämlich bei 1.665 MHz und bei 1.667 MHz. Das bedeutet, dass sich 3I/Atlas, als er im vergangenen Monat die Sonne passierte, wie ein normaler Komet verhielt. Ein Kontaktversuch, den Außerirdische per Radiosignal abgesetzt haben, könnte daher ausgeschlossen werden.

3I/Atlas ist dabei, unser Sonnensystem zu verlassen

D.J. Pisano ist Forscher und Professor für extragalaktische Multiwellenlängenastronomie an der Universität Kapstadt. Zusammen mit seinem Team beobachtete er den Kometen am 24. Oktober mithilfe des Meerkat-Teleskops – nur fünf Tage, bevor 3I/Atlas seinen nächsten Punkt zu unserem Heimatstern erreichte. Dieser Punkt wird auch Perihel genannt. Je näher ein Komet dem Perihel ist, desto schneller sublimiert er aufgrund der zunehmenden Sonnenstrahlung. Während dieses Prozesses wandelt sich das Eis auf der Oberfläche des Kometen schnell von einem festen in einen gasförmigen Zustand um, ohne einen flüssigen Zwischenzustand zu durchlaufen. Dabei spaltet sich jedes gefrorene Wassermolekül in ein Hydroxylradikal und ein Wasserstoffatom auf.

Hydroxylradikale sind somit ein Indikator für die Kometensublimation. Wäre 3I/Atlas ein metallisches Raumschiff, könnten Teleskope diese Moleküle nicht erkennen. Der Harvard-Astronom Loeb würdigte die neuen Erkenntnisse und die offensichtlichen natürlichen Kometenphänomene in einem Blogbeitrag. Eine technologische Erklärung schloss er aber trotzdem nicht ausdrücklich aus. Ob in Zukunft Beweise für seine ungewöhnliche Theorie entdeckt werden, bleibt abzuwarten. Wie lange der Komet in unserem Sonnensystem verweilen wird, ist ebenfalls noch unklar. Sicher ist allerdings: Nachdem 3I/Atlas das Perihel passiert hat, ist er jetzt dabei, sich wieder von uns zu entfernen.

3I/Atlas begeistert die Forschung seit Monaten

Vor allem aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften zieht der interstellare Komet seit seiner Entdeckung die Aufmerksamkeit der Forscher:innen in seinen Bann. Er ist erst das dritte interstellare Objekt, das jemals bei der Durchquerung unseres Sonnensystems von Astronom:innen entdeckt wurde. Seine höchst ungewöhnlichen Eigenschaften bieten einen Einblick in das weit entfernte Sonnensystem, aus dem er stammt. So haben Forscher:innen beispielsweise Hinweise darauf gefunden, dass 3I/Atlas das höchste bekannte Verhältnis von Kohlendioxid zu Wasser aufweist, das je bei einem Kometen beobachtet wurde. Einige Expert:innen gehen sogar davon aus, dass er älter sein könnte als unser Sonnensystem.