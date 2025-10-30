Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

3I/ATLAS: Interstellarer Komet nähert sich der Sonne – aber nur Raumsonden können zusehen

Der interstellare Komet 3I/ATLAS erreicht am 30. Oktober seinen sonnennächsten Punkt. Dabei bleibt er allerdings von der Erde aus verborgen. Die Mars- und Jupiter-Missionen haben ihn jedoch genau im Visier.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
3I/ATLAS: Interstellarer Komet nähert sich der Sonne – aber nur Raumsonden können zusehen

Endlich ist es so weit: 3I/ATLAS durchquert bei seinem Vorbeiflug den nächsten Punkt zur Sonne, den er erreichen wird. (Symbolbild: muratart/Shutterstock)

Der Komet 3I/ATLAS erreicht laut Space.com am 30. Oktober 2025 sein sogenanntes Perihel – also den sonnennächsten Punkt seiner Bahn – bei etwa 1,35 astronomischen Einheiten (rund 202 Millionen Kilometer) Abstand zur Sonne.

Anzeige
Anzeige

Allerdings ist der Himmelskörper zurzeit vom Blickwinkel der Erde aus hinter der Sonne verborgen und bleibt dort zunächst unsichtbar. Für Erdbeobachter:innen ist er daher beim Perihel nicht zugänglich. Dafür können Nasa und Co. auf Raumsonden der Mars- und Jupiter-Missionen zurückgreifen. Die haben für das wissenschaftlich relevante Spektakel nämlich Logenplätze.

Raumsonden mit Aussicht 

Auch wenn 3I/ATLAS von der Erde aus unsichtbar bleibt, haben mehrere Raumsonden einen günstigen Blickwinkel und werden nicht von der Sonne geblockt. Die Mars-Orbitersonden zum Beispiel beobachten den interstellaren Kometen auch nicht zum ersten Mal. Erst Anfang Oktober konnten sie aus 28 Millionen Kilometer Entfernung ihre Messgeräte auf ihn richten – als er den nächsten Punkt zum Mars durchquerte.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Darüber hinaus können auch die Nasa-Sonden „Psyche“ und „Lucy“ sowie die Esa-Mission Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) den Kometen beim Perihel beobachten.

3I/ATLAS: Perihel von großer wissenschaftlicher Bedeutung

Tatsächlich sind die unterschiedlichen Blickwinkel aus unserem Sonnensystem nicht einfach nur praktisch. Die Periode des Perihels hat großen wissenschaftlichen Wert und der Blick der Raumsonden eröffnet einzigartige Perspektiven auf ein Objekt, das ursprünglich außerhalb unseres Sonnensystems geboren wurde und mit hoher Geschwindigkeit das innere Sonnensystem durchquert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Je näher der Komet unserem Stern kommt, desto mehr erwärmt er sich, wodurch das in ihm eingeschlossene Eis weiter schmilzt. Dabei gibt der Himmelskörper Gase und Staub frei. Diese Partikel geben Aufschluss über die chemische Zusammensetzung der Molekülwolke, aus der der Komet und sein ursprüngliches Sternsystem vor über sieben Milliarden Jahren entstanden sind.

Dadurch können Astronom:innen die Chemie unseres Sonnensystems direkt mit der fernen Heimat des Kometen vergleichen. Schon mehrfach hat 3I/ATLAS dabei verblüffende Ergebnisse geliefert.

Anzeige
Anzeige

Beim sonnennächsten Punkt wird der Komet so warm wie nie zuvor. Dadurch könnten sich neue Moleküle zeigen: Bisher wurden zum Beispiel kaum Eisenanteile nachgewiesen – spannend bleibt, ob der Komet am Perihel deutliche Eisenemissionen freisetzt. Forschende wollen das Perihel deshalb natürlich um keinen Preis verpassen.

Vorbei an der Sonne – und dann?

Nach dem Perihel wird 3I/ATLAS wieder aus der Sonnenblockade fliegen und gegen Ende November wieder für Erdbeobachtungen wieder zugänglich sein. Die genaue Helligkeit, das Tail-Verhalten und die Veränderung der Aktivität während des sonnennächsten Durchgangs stehen noch aus und könnten auch weiterhin wichtige Erkenntnisse liefern.

Hier simuliert eine Nasa-Crew den Alltag auf dem Mars

7 Bilder ansehen
Mars Dune Alpha – de Marsstation auf der Erde Quelle: DPA

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren