3I/ATLAS: Interstellarer Komet nähert sich der Sonne – aber nur Raumsonden können zusehen

Endlich ist es so weit: 3I/ATLAS durchquert bei seinem Vorbeiflug den nächsten Punkt zur Sonne, den er erreichen wird. (Symbolbild: muratart/Shutterstock)

Der Komet 3I/ATLAS erreicht laut Space.com am 30. Oktober 2025 sein sogenanntes Perihel – also den sonnennächsten Punkt seiner Bahn – bei etwa 1,35 astronomischen Einheiten (rund 202 Millionen Kilometer) Abstand zur Sonne.

Anzeige Anzeige

Allerdings ist der Himmelskörper zurzeit vom Blickwinkel der Erde aus hinter der Sonne verborgen und bleibt dort zunächst unsichtbar. Für Erdbeobachter:innen ist er daher beim Perihel nicht zugänglich. Dafür können Nasa und Co. auf Raumsonden der Mars- und Jupiter-Missionen zurückgreifen. Die haben für das wissenschaftlich relevante Spektakel nämlich Logenplätze.

Raumsonden mit Aussicht

Auch wenn 3I/ATLAS von der Erde aus unsichtbar bleibt, haben mehrere Raumsonden einen günstigen Blickwinkel und werden nicht von der Sonne geblockt. Die Mars-Orbitersonden zum Beispiel beobachten den interstellaren Kometen auch nicht zum ersten Mal. Erst Anfang Oktober konnten sie aus 28 Millionen Kilometer Entfernung ihre Messgeräte auf ihn richten – als er den nächsten Punkt zum Mars durchquerte.

Anzeige Anzeige

Darüber hinaus können auch die Nasa-Sonden „Psyche“ und „Lucy“ sowie die Esa-Mission Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) den Kometen beim Perihel beobachten.

3I/ATLAS: Perihel von großer wissenschaftlicher Bedeutung

Tatsächlich sind die unterschiedlichen Blickwinkel aus unserem Sonnensystem nicht einfach nur praktisch. Die Periode des Perihels hat großen wissenschaftlichen Wert und der Blick der Raumsonden eröffnet einzigartige Perspektiven auf ein Objekt, das ursprünglich außerhalb unseres Sonnensystems geboren wurde und mit hoher Geschwindigkeit das innere Sonnensystem durchquert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Je näher der Komet unserem Stern kommt, desto mehr erwärmt er sich, wodurch das in ihm eingeschlossene Eis weiter schmilzt. Dabei gibt der Himmelskörper Gase und Staub frei. Diese Partikel geben Aufschluss über die chemische Zusammensetzung der Molekülwolke, aus der der Komet und sein ursprüngliches Sternsystem vor über sieben Milliarden Jahren entstanden sind.

Dadurch können Astronom:innen die Chemie unseres Sonnensystems direkt mit der fernen Heimat des Kometen vergleichen. Schon mehrfach hat 3I/ATLAS dabei verblüffende Ergebnisse geliefert.

Anzeige Anzeige

Beim sonnennächsten Punkt wird der Komet so warm wie nie zuvor. Dadurch könnten sich neue Moleküle zeigen: Bisher wurden zum Beispiel kaum Eisenanteile nachgewiesen – spannend bleibt, ob der Komet am Perihel deutliche Eisenemissionen freisetzt. Forschende wollen das Perihel deshalb natürlich um keinen Preis verpassen.

Vorbei an der Sonne – und dann?

Nach dem Perihel wird 3I/ATLAS wieder aus der Sonnenblockade fliegen und gegen Ende November wieder für Erdbeobachtungen wieder zugänglich sein. Die genaue Helligkeit, das Tail-Verhalten und die Veränderung der Aktivität während des sonnennächsten Durchgangs stehen noch aus und könnten auch weiterhin wichtige Erkenntnisse liefern.

Hier simuliert eine Nasa-Crew den Alltag auf dem Mars