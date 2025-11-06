Ionen statt Supraleiter: So soll ein neuer Quantencomputer die Fehlerkorrektur durchführen

Das in den USA und Großbritannien ansässige Unternehmen Quantinuum hat heute Helios vorgestellt. Dabei handelt es sich um seinen Quantencomputer der dritten Generation, der über eine erweiterte Rechenleistung und eine beeindruckende Fehlerkorrektur verfügt. Das Unternehmen gibt an, nur zwei physische Qubits zu benötigen, um ein fehlerkorrigiertes, logisches Qubit zu erzeugen.



Anzeige Anzeige

Einzelne Ionen statt Supraleiter

Wie alle anderen existierenden Quantencomputer ist Helios nicht leistungsfähig genug, um die von der Industrie gewünschten Anwendungen auszuführen, wie beispielsweise solche, die für die Materialforschung oder Finanzmodellierung nützlich wären. Aber die Maschinen von Quantinuum, die einzelne Ionen als Qubits verwenden, könnten einfacher zu skalieren sein als Quantencomputer, die supraleitende Schaltkreise als Qubits verwenden, wie beispielsweise die von Google und IBM.

„Helios ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Roadmap, wie wir zu größeren physikalischen Systemen skalieren werden“, sagt Jennifer Strabley, Vizepräsidentin bei Quantinuum, das 2021 aus der Fusion von Honeywell Quantum Solutions und Cambridge Quantum hervorgegangen ist. Honeywell bleibt Mehrheitseigentümer von Quantinuum.

Anzeige Anzeige

Helios befindet sich in der Anlage von Quantinuum in Colorado und besteht aus einer Vielzahl von Komponenten, darunter Spiegel, Laser und Glasfasern. Sein Kern ist ein daumennagelgroßer Chip, der die Bariumionen enthält, die als Qubits dienen und die eigentliche Rechenleistung erbringen. Helios rechnet mit 98 Bariumionen gleichzeitig; sein Vorgänger H2 verwendete 56 Ytterbium-Qubits. Die Bariumionen sind eine Verbesserung, da sie sich als leichter zu kontrollieren erwiesen haben als Ytterbium. Diese Komponenten befinden sich alle in einer Kammer, die auf etwa 15 Kelvin (-258,15 Grad Celsius) gekühlt ist und auf einem optischen Tisch steht. Benutzer:innen können über die Cloud auf den Computer zugreifen.

Helios codiert Informationen in den Quantenzuständen dieser Ionen, die nicht nur Nullen und Einsen darstellen können, wie die Bits in der klassischen Datenverarbeitung, sondern auch Kombinationen aus beiden. Diese Superpositionszustände sind ein Markenzeichen des Quantencomputings. Befürworter:innen dieser Technologie glauben, dass dies kommerziell nutzbare Anwendungen ermöglichen sollte, wie beispielsweise hochpräzise chemische Simulationen für die Entwicklung von Batterien oder bessere Optimierungsalgorithmen für Logistik und Finanzen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Quantencomputing ist in einer schwierigen Übergangsphase

In den letzten zehn Jahren haben Forscher:innen in Unternehmen und akademischen Einrichtungen weltweit diese Technologie mit Milliarden von US-Dollar an privaten und öffentlichen Mitteln schrittweise weiterentwickelt. Europäische Projekte profitieren derweil vor allem von öffentlichen Investitionen, Private halten sich zurück. Dennoch befindet sich das Quantencomputing noch in einer schwierigen Übergangsphase. Es ist unklar, wann es zu profitablen Anwendungen kommen wird. Neben der Skalierung – mehr und bessere Qubits – hat sich vor allem die Fehlerkorrektur als zentrale Herausforderung bei der Entwicklung eines leistungsfähigeren Quantencomputers erwiesen.

Wie alle Computer machen auch Quantencomputer gelegentlich Fehler. Klassische Computer korrigieren diese Fehler durch redundante Speicherung von Informationen. Aufgrund der Eigenheiten der Quantenmechanik ist dies bei Quantencomputern nicht möglich, sodass spezielle Korrekturtechniken erforderlich sind.

Anzeige Anzeige

Warum nur zwei Ionen nötig sind

Die Quantenfehlerkorrektur beinhaltet die Speicherung einer einzelnen Informationseinheit in mehreren Qubits statt in einem einzigen Qubit. Die genauen Methoden variieren je nach der spezifischen Hardware des Quantencomputers, wobei einige Maschinen mehr Qubits pro Informationseinheit benötigen als andere. Die Industrie bezeichnet eine fehlerkorrigierte Einheit von Quanteninformation als „logisches Qubit“. Helios benötigt zwei Ionen oder „physikalische Qubits“, um ein logisches Qubit zu erzeugen.

Das sind weniger physikalische Qubits als in den aktuellen Quantencomputern mit supraleitenden Schaltkreisen benötigt werden. Im Jahr 2024 verwendete Google 105 physikalische Qubits, um ein logisches Qubit zu erzeugen. In diesem Jahr verwendete IBM 12 physikalische Qubits pro einzelnem logischen Qubit, und Amazon Web Services verwendete neun physikalische Qubits, um ein einzelnes logisches Qubit zu erzeugen. Alle drei Unternehmen verwenden Varianten von supraleitenden Schaltkreisen als Qubits.

Helios ist laut Rajibul Islam, Physiker an der University of Waterloo in Kanada, der nicht zu Quantinuum gehört, wegen der Präzision seiner Qubits bemerkenswert. Die Qubit-Fehlerraten des Computers sind von vornherein gering, was bedeutet, dass er nicht so viel Hardware für die Fehlerkorrektur aufwenden muss. Quantinuum ließ Paare von Qubits in einem als Verschränkung bekannten Vorgang interagieren und stellte fest, dass sie sich in 99,921 Prozent der Fälle wie erwartet verhielten. „Meines Wissens gibt es keine andere Plattform, die dieses Niveau erreicht“, sagt Islam.

Anzeige Anzeige

Das Besondere an dem Ionendesign

Dieser Vorteil ergibt sich aus einer Eigenschaft des Ionendesigns. Im Gegensatz zu supraleitenden Schaltkreisen, die auf der Oberfläche eines Quantencomputerchips befestigt sind, können die Ionen auf dem Helios-Chip von Quantinuum verschoben werden. Da sich die Ionen bewegen können, können sie mit jedem anderen Ion im Computer interagieren, eine Fähigkeit, die als „All-to-All-Konnektivität“ bezeichnet wird. Diese Konnektivität ermöglicht Fehlerkorrekturverfahren, die weniger physikalische Qubits benötigen.

Supraleitende Qubits können nur mit ihren direkten Nachbarn interagieren. IBM beispielsweise verwendet für seine aktuellen Quantenchips Qubits, die in einem „Heavy Hex“ genannten Gitter liegen, sodass jedes Qubit zwei direkte Nachbarn hat. Mit der nächsten Chip-Generation wird das Layout geändert – dann hat jedes Qubit vier Nachbarn. Damit ließe sich prinzipiell der sogenannte „Surface Code“ zur Fehlerkorrektur realisieren. Allerdings braucht der rund 100 physische Qubits für ein logisches Qubit.

Der Fehlerkorrekturalgorithmus „Low-Density Parity Check Code“ von IBM soll es künftig ermöglichen, zwölf physische Qubits pro logischem Qubit im Speicher zu verwenden. Dazu muss jedes supraleitende Qubit mit sechs Nachbarn verbunden werden. Kann man Qubits dreidimensional anordnen, kann man noch effizientere Fehlerkorrektur-Methoden anwenden. „Es wird immer deutlicher, wie wichtig die All-to-All-Konnektivität für diese leistungsstarken Systeme ist“, sagt Strabley.

Allerdings haben Ionenfallen-Rechner im Moment noch den Nachteil, dass sie sich nicht beliebig groß machen lassen. Denn je größer die Ionenfalle, desto störanfälliger ist das System. Daher ist noch nicht klar, welche Art von Qubit sich langfristig durchsetzen wird. Jede Art hat Designvorteile, die letztendlich die Skalierbarkeit erleichtern könnten. Ionen (die sowohl vom US-amerikanischen Startup IonQ als auch von Quantinuum verwendet werden) bieten einen Vorteil, da sie relativ wenige Fehler produzieren, sagt Islam: „Selbst mit weniger physikalischen Qubits kann man mehr erreichen.“ Allerdings sind supraleitende Qubits einfacher herzustellen. Und Qubits aus neutralen Atomen, wie die Quantencomputer des Bostoner Startups QuEra, seien „leichter einzufangen“ als Ionen, sagt er.

Anzeige Anzeige

David Hayes, Direktor für Computertheorie und -design von QuEra, hebt die Fehlerkorrektur „on the fly“ als bemerkenswerte Leistung bei Quantinuum hervor. Das sei eine neue Fähigkeit für die Maschinen. Nvidia-GPUs wurden verwendet, um Fehler in den Qubits parallel zu identifizieren. Hayes ist der Meinung, dass GPUs für die Fehlerkorrektur effektiver sind als Chips, die als FPGAs bekannt sind und ebenfalls in der Industrie verwendet werden.

Wie die weiteren Pläne von Quantinuum aussehen

Quantinuum hat seine Computer genutzt, um die grundlegende Physik von Magnetismus und Supraleitung zu untersuchen. Anfang dieses Jahres berichtete das Unternehmen von der Simulation eines Magneten auf H2, dem Vorgängermodell von Quantinuum, mit der Behauptung, dass es „mit den besten klassischen Ansätzen konkurriert, um unser Verständnis von Magnetismus zu erweitern“. Zusammen mit der Ankündigung der Einführung von Helios hat das Unternehmen die Maschine genutzt, um das Verhalten von Elektronen in einem Hochtemperatur-Supraleiter zu simulieren.

„Das sind keine künstlichen Probleme“, sagt Hayes. „Das sind Probleme, an denen beispielsweise das Energieministerium sehr interessiert ist.“

Anzeige Anzeige

Quantinuum hat seine Agenda mit einem ambitionierten Programm bereits fortgeführt: Es soll eine weitere Version von Helios in seiner Anlage in Minnesota entstehen. Das Unternehmen hat bereits einen Prototypen für einen Computer der vierten Generation namens Sol in Angriff genommen. Der soll 2027 mit 192 physikalischen Qubits ausgeliefert werden. Im Jahr 2029 will das Unternehmen dann Apollo auf den Markt bringen, das laut eigenen Angaben über Tausende von physikalischen Qubits verfügen und „vollständig fehlertolerant“ sein soll, also in der Lage sein soll, Fehlerkorrekturen in großem Umfang durchzuführen.

Dieser Artikel stammt von Sophia Chen. Sie ist Wissenschaftsjournalistin für die US-amerikanische Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt vor allem über Physik und IT.