Künstliche Intelligenz – Schlüsseltechnologie in falschen Händen?

IONOS: Die souveräne Cloud IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für KMU. IONOS bietet eine leistungsstarke Cloud-Plattform für jede Branche und Anwendung – mit flexiblen IaaS- und PaaS-Services.

Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie der kommenden Jahrzehnte – vergleichbar mit der Einführung des Internets. Doch wer die Entwicklung bislang dominierte, war klar: Konzerne aus den USA und China setzten die Standards, kontrollierten die Infrastrukturen – und diktierten die Bedingungen. Produkte wie ChatGPT, Deepseek oder Gemini prägten den Markt, begleitet von Blackbox-Algorithmen, intransparenten Datenflüssen und US-Recht, das weit über Grenzen hinaus greift.

Doch die Zeiten der totalen Abhängigkeit sind vorbei: Deutsche Anbieter treten in Europa mit eigener technologischer Stärke auf. Als erste Wahl für alle, die KI souverän, sicher und gesetzeskonform nutzen wollen.

In einer Zeit, in der geopolitische Unsicherheit und Digitalprotektionismus wachsen, kann sich Europa keine neuen Abhängigkeiten leisten. Der US CLOUD Act erlaubt US-Behörden Zugriff auf Daten, selbst wenn diese in europäischen Rechenzentren liegen – solange der Anbieter US-Konzernen gehört. Gleichzeitig erhöhen sich die regulatorischen Anforderungen durch den EU AI Act: Unternehmen brauchen erklärbare, rechtssichere und datenschutzkonforme KI. Viele US-Modelle bleiben hier außen vor.

Achim Weiß, CEO von IONOS, bringt es auf den Punkt: „KI wird zur Basistechnologie – wer sie nicht kontrolliert, gibt einen Teil seiner Souveränität ab.“

Eine europäische Antwort auf die KI-Frage

Mit dem IONOS AI Model Hub bietet IONOS als einer der führenden Cloud-Provider Europas eine leistungsfähige Plattform für generative KI – entwickelt und betrieben in Deutschland, vollständig DSGVO-konform und transparent bis ins letzte Datenpaket. Zum Einsatz kommen führende Open-Source-Modelle wie Llama 3.3, Mistral und das eigens für europäische Sprachen entwickelte Teuken-7B.

Der entscheidende Unterschied: IONOS verarbeitet keine Nutzungsdaten für Trainingszwecke, es gibt keine versteckten Transfers in Drittstaaten, keine Nutzung durch US-Geheimdienste, keine Undurchsichtigkeit im Lizenzdschungel. Unternehmen behalten volle Kontrolle – technisch, rechtlich und operativ.

„Datensouveränität beginnt bei der Infrastruktur – deshalb haben wir mit dem AI Model Hub ein Ökosystem geschaffen, das europäische Werte technisch umsetzt“, berichtet Oliver Hessel, AI-Experte bei IONOS.

Souveräne KI für die Praxis: Nextcloud-Integration für Alltag und Verwaltung

Noch einfacher wird der Zugang zur sicheren KI durch die Partnerschaft von IONOS mit Nextcloud – der meistverbreiteten Open-Source-Kollaborationsplattform Europas. Der AI Model Hub ist direkt in die Nutzeroberfläche integriert, sodass Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen auf Text-, Übersetzungs- oder Bildfunktionen zugreifen können – ohne Datenschutzrisiken und mit vollem Blick auf die verarbeiteten Daten.

Diese Verbindung aus europäischer Infrastruktur, quelloffener Technologie und geprüfter Sicherheit ist ein echter Paradigmenwechsel – und macht IONOS zur ersten Adresse für alle, die KI strategisch, regelkonform und verantwortungsvoll einsetzen wollen.

IONOS GPT – Die sichere und souveräne Alternative zu ChatGPT

Mit IONOS GPT hat IONOS darüber hinaus eine kostenlose, souveräne ChatGPT-Alternative geschaffen. Basierend auf dem IONOS AI Model Hub, entwickelt und betrieben in Deutschland, nutzt die Plattform ausschließlich Open-Source-Modelle, ist auf konkrete Anwendungsfälle ausgerichtet (Text, Code, Bild, Recherche) und verzichtet bewusst auf Datensammlung und -verwertung.

Für viele Organisationen ist das ein Wendepunkt: Endlich generative KI nutzen – ohne rechtliche Unsicherheit oder politische Abhängigkeit.

Fazit: Die Ära der digitalen Abhängigkeit endet

KI war lange fest in amerikanischer oder chinesischer Hand. Doch mit Plattformen wie dem IONOS AI Model Hub und IONOS GPT zeigt Europa, dass es technologisch mithalten – und ethisch vorangehen kann.

Statt Blackbox und Vendor-Lock-in bietet IONOS Offenheit, Nachvollziehbarkeit und volle Souveränität – betrieben in Deutschland, konzipiert für Europas rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Realität. Und das mit einem transparenten Preis-Leistungs-Verhältnis, das bis zu 50 Prozent günstiger ist als bei US-Hyperscalern – ohne versteckte Kosten, Lizenzchaos oder überraschende Preissprünge. Denn nur wer KI souverän betreibt, kann sie auch souverän nutzen.

Mehr Informationen findest du hier.

Cloud-Infrastruktur aufbauen – sicher und souverän in die Zukunft.