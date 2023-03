iOS 16.4 kommt bald: Diese Neuerungen stecken im iPhone-Update

Anfang Januar hat Apple mit dem Update auf iOS 16.3 unter anderem mehr Sicherheitsfunktionen und Support für den neuen Homepod (Test) geliefert. Mit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 bringt Apple nicht nur Dutzende neue Emojis auf iPhone und iPad, sondern auch die eigentlich schon mit iOS 16.2 erwartete neue Homekit-Architektur, die Apple kurzfristig zurückziehen musste.

Derzeit wird die neue iOS-Version nur als Beta angeboten, wir haben aber schonmal reingeschaut.

iOS 16.4: Neue Emojis

Um die textbasierte Kommunikation aufzupimpen oder Nachrichten zu unterstreichen, ziehen mit dem Update auf iOS 16.4 – aber auch in iPadOS 16.4, macOS und weitere Plattformen – Dutzende neue Unicode-15-Emojis ein. Diese wurden erstmals im September 2022 genehmigt.

Zu den neuen Emoji-Optionen gehören etwa Kopfschütteln, weitere verschiedenfarbige Herzen sowie diverse Tiere wie Esel, Elch, Gans, Qualle und Amsel. Ebenso an Bord des Updates sind Flügel, Hyazinthe, Erbsenschote, Ingwer, Fächer, Kamm, Flöte, Maracas und eine Reihe von links- und rechtsgerichteten Handoptionen.

iOS und iPadOS 16.4: Safari-Web-Push-Benachrichtigungen für iPhone und iPad

Auch ein Feature, das Apple schon zur WWDC 2022 in Juni 2022 angekündigt hatte, zieht mit den neuen Updates auf iPhones und iPads ein. Die Rede ist von Push-Benachrichtrigungen von Web-Apps.

Laut Apple können fortan Websites, die dem Home-Bildschirm eines iPhones oder iPads als Web-App hinzugefügt werden, genau wie auf dem Mac Web-Push-Benachrichtigungen senden. Dieses Feature wird nicht von allen Websites gleichermaßen ab sofort unterstützt, denn Entwickler:innen müssen diese Funktion entsprechend implementieren.

Fokus-Unterstützung für Web-Push-Benachrichtigungen

Die Web-Push-Benachrichtigungen lassen sich mit iOS 16.4 außerdem in den Fokus-Modus integriert werden, sodass sie auch in die täglichen Zusammenfassungen aufgenommen werden können. Ferner bietet Apple einige Konfigurationsoptionen an, wo und wie die Webbenachrichtigungen empfangen werden sollen.

Praktisch: Nutzer:innen, die dieselbe Web-App auf mehreren iPhones oder iPads zu ihrem Homescreen hinzufügen, können den Focus-Modus automatisch auf alle Geräte anwenden.

iOS 16.4 bringt (endlich) neue Homekit-Architektur

Nachdem Apple die neue Homekit-Architektur ursprünglich mit iOS 16.2 bringen wollte, sie dann aber wegen diversen Fehlern doch wieder zurückgezogen hatte, ist sie nun wohl endlich fertig.

Laut Apple soll die neue Homekit-Architektur das Gesamtsystem stabiler und leistungsfähiger machen. Sie ist außerdem nicht nur Teil von iOS 16.4, sondern auch von iPadOS 16.4 und macOS 13.3.

Mit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 überarbeitet Apple auch die Podcast-App. Zum einen gibt es nun den Punkt „Kanäle“, der eine Liste eurer Podcast-Kanäle geräteübergreifend an einem Ort auf dem iPhone, iPad und Mac anzeigt. Ein Kanal bietet Ersteller:innen oder einer Marke die Möglichkeit, alle Podcasts an einem Ort aufzulisten, damit Hörer:innen sie leichter finden können.

Außerdem findet ihr unter dem Punkt „Neueste Folgen“ eine Warteschlange der Podcast-Episoden, die ihr in eurer Bibliothek gespeichert haben. Hier lassen sich Folgen fortsetzen, gespeicherte Episoden starten und entfernen.

Auch in Carplay hat Apple die Funktion „Neueste Folgen“ integriert, um im Auto die zuletzt gestartete Podcastfolge fortzusetzen. Mit „Entdecken“ können ferner neue Podcasts gefunden werden.

Neue Kurzbefehle für Sperrbildschirm und Always-on-Display

Neu sind zudem Kurzbefehl-Optionen, um Arbeitsabläufe zu erstellen, die den Bildschirm eines Geräts sperren und das Always-on-Display steuern. Überdies zieht eine Option ein, um den Stage-Manager auf dem iPad automatisch zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Auch für Siri fügt Apple einen neuen Kurzbefehl hinzu, mit der Siri-Benachrichtigungen als Aktion ankündigt werden können.

Was bringt iOS 16.4 noch?

Das Update bringt noch allerhand weitere kleinere und größere Neuerungen:

So wird unter Allgemein > Info > Abdeckung angezeigt, wie es um die Garantie respektive den Apple-Care-Support eurer Geräte steht.

In Bücher hat Apple die Blätter-Animation zurückgebracht.

iMessage unterstützt jetzt Rich-Content-Vorschauen für Mastodon-Beiträge.

Es gibt ein neues Homescreen-Widget für die in der Wallet-App integrierte Funktion zur Auftragsverfolgung.

Mit dem Update können Nutzer:innen die Auswirkungen des Always-on-Displays auf die Akkulaufzeit verfolgen.

iOS-Betas: Apple macht dicht

Ein Feature des neuen Updates bezieht sich auf den Updateprozess selbst: Denn mit iOS 16.4 geht Apple gegen die Weitergabe von iOS-Beta-Profilen vor. Bislang war es möglich, dass sich alle die neuesten iOS-Betas herunterladen konnten, indem sie das Beta-„Profil“ auf ihren Geräten installierten. So war es möglich, dass selbst die Entwickler-Betas von iOS auch ohne ein Entwicklerkonto installiert werden konnte.

Ab iOS 16.4 wird daher der Registrierungsprozess für das Betaprogramm an die Apple-ID der Entwickler:innen geknüpft. Diese wird direkt über die Einstellungen-App zugänglich sein. „In zukünftigen iOS- und iPadOS-Versionen wird diese neue Einstellung der Weg sein, um Entwickler-Betas zu aktivieren und Konfigurationsprofile werden keinen Zugriff mehr gewähren“, erklärt Apple.

iOS 16.4, wie auch iPadOS 16.4 stehen derzeit als Betaversionen zum Ausprobieren bereit. Wann Apple die finalen Updates ausliefert, ist noch ungewiss. Allerdings dürfte es nicht mehr lange dauern, da die Beta-Updates mittlerweile fast im wöchentlichen Zyklus erscheinen.

