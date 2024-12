iOS 18.3: Diese Neuerungen bringt das nächste Apple-Update aufs iPhone

Mit iOS 18.3 steht in wenigen Wochen das nächste iPhone-Update vor der Tür. (Foto: Shutterstock; Top_CNX)

Nach den Veröffentlichungen von iOS 18.1 im Oktober und iOS 18.2 im Dezember 2024 steht für den Januar 2025 das nächste Software-Update für iPhones auf dem Programm. Mit dem Update führt der Hersteller den Rollout von Apple Intelligence fort und kümmert sich um die Behebung von Fehlern. Das steckt in der ersten Entwickler-Beta.

Der Umfang an neuen Funktionen, die iOS 18.3 liefern wird, ist zurzeit noch recht überschaubar. Glaubt man einer iOS-18-Roadmap, könnte der neue Sprachassistent Siri mit dem Update einziehen, davon ist zurzeit aber noch nichts zu sehen. Das muss aber nichts heißen, denn diese Änderungen vollziehen sich unter der Haube – und erste Vorarbeiten wurden schon geleistet.

Seit iOS 18.1 ist auf iPhones zwar schon die neue bildschirmfüllende Siri-Animation eingezogen, jedoch ohne den smarten KI-Anteil. Mit iOS 18.2 lieferte Apple die Chat-GPT-Integration nach, die komplexere Anfragen übernimmt. Sicher: Nutzer:innen in der EU haben noch nichts davon, aber ab April 2025 sollen auch wir von Apple Intelligence profitieren.

Den vollen Funktionsumfang eines Chatbots könnte Siri womöglich mit iOS 19 bis 2026 erhalten. Das zumindest sagen erste Gerüchte zur nächsten Generation des iPhone-Betriebssystems.

Homekit: iOS 18.3 bringt Support für Saugroboter

Eine weitere Neuerung von iOS 18.3 wird die schon zur WWDC 2024 angekündigte Unterstützung von Saugrobotern in Homekit sein. Die Funktion wird schon von Apple beworben, soll aber erst „später in diesem Jahr“ erscheinen. Daraus wird wohl nichts mehr. Es scheint so, als hätte Apple vergessen, die deutsche Webseite zu iOS 18 zu aktualisieren, denn auf der US-Seite heißt es nur noch, dass die Funktion mit einem späteren Update kommen soll.

Laut Apple soll es per Homekit und Siri-Befehl möglich sein, die „wichtigsten Funktionen von Staubsaugerrobotern, wie Leistungssteuerung, Reinigungsmodus, Saugen, Wischen und Ladestatus“ zu nutzen. Auch Automatisierungen und Szenen seien möglich. Ihr könnt dem Hersteller zufolge Reinigungsroutinen erstellen, oder Siri sagen, dass der Saugroboter im Wohnzimmer saugen soll.

Optimierungen und Fehlerbehebungen

Das Update liefert laut Apple einen Fix für die mit iOS 18.2 eingezogenen Genmoji, bei dem ein personalisiertes Bild möglicherweise nicht erstellt wird, wenn nicht zuerst eine andere Person ausgewählt wird. Zudem soll das Update einen Fehler in der Schnittstelle des KI-Schreibtools beheben, die von Drittanbieter-Apps verwendet wird.

Abseits des iOS-18.3-Updates arbeitet Apple an Updates auf iPadOS 18.3 und macOS Sequoia 15.3. Beide Aktualisierungen erhalten ähnliche Funktionen wie das iPhone, wobei die kommende macOS-Version die Genmoji-App auf Macs bringen wird, die mit iOS 18.2 und iPadOS 18.2 auf iPhones und iPads eingezogen ist. Die Genmoji-Funktion erlaubt es Nutzer:innen, eigene Emoji-Charaktere durch Texteingabe zu kreieren.

Die Apple-Intelligence-Funktion kann mit dem Release von macOS 15.3 auch in der EU genutzt werden, da Apples Desktop-Betriebssystem nicht als Gatekeeper-Technologie angesehen wird. Das Betriebssystem muss indes auf Englisch eingestellt sein.

iOS 18.3 und die weiteren Betriebssystem-Updates werden in fertiger Version im Laufe des Januar 2025 erwartet. Bis dahin hat Apple noch Zeit, die eine oder andere neue Funktion zu integrieren und weitere Fehler zu beheben.

