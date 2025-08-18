Mit iOS 18.6.1: Apple Watch erhält in den USA Sauerstoffmessung zurück – mit Einschränkungen

Apple Watch mit iPhone: Bei US-Uhren übernimmt das Handy die Berechnungen des Blutsauerstoffs. (Bild: Shutterstock/Chinnapong)

Mit den Updates auf iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 hat Apple die Blutsauerstoffmessung auf bestimmten Apple-Watch-Modellen in den USA wieder freigeschaltet. Nutzer einer in den USA gekauften Apple Watch Series 9, Series 10 oder Ultra 2 können die Funktion damit erneut verwenden. Das schreibt Apple in einer Mitteilung. Allerdings weist das Unternehmen auf einige Einschränkungen hin.

So funktioniert die neue Messmethode

Anders als bisher übernimmt nun das gekoppelte iPhone die Berechnung der Werte. Nutzer können die Ergebnisse nur in der Health-App auf dem Smartphone einsehen – eine direkte Anzeige auf der Uhr selbst ist nicht mehr möglich. In anderen Regionen wie Deutschland bleibt die ursprüngliche Funktionsweise erhalten, bei der die Messung und Anzeige des Blutsauerstoffgehalts direkt auf der Uhr erfolgt.

Die Änderung wurde durch eine neue Entscheidung der US-Zollbehörde ermöglicht. Seit Anfang 2024 blockiert Apple auf US-Watches mit der Teilenummer-Endung „LW/A“ die Blutsauerstofffunktion, um die Smartwatch weiterhin importieren zu dürfen. Die US-Außenhandelsaufsicht ITC hatte Ende 2023 ein Importverbot verhängt, nachdem sie zwei Patente der Medizintechnikfirma Masimo als von Apple verletzt betrachtete.

Der Patentstreit zwischen Masimo und Apple läuft bereits seit mehreren Jahren mit Klagen und Gegenklagen. Ob die zeitweise deaktivierte Funktion die Watch-Verkäufe beeinflusst hat, bleibt unklar. Die Umsätze in Apples Wearables-Sparte stagnieren seit einiger Zeit.

Nichtmedizinische Wellness-Funktion

Die Blutsauerstoffmessung mit der Apple Watch gilt als medizinisch allerdings nicht aussagekräftig und ist stark von der Tragweise am Handgelenk abhängig. Anders als andere Funktionen wie das integrierte 1-Kanal-EKG der Uhr ist die Blutsauerstoff-App nicht klinisch validiert.

Mit watchOS 11 hat Apple die erhobenen Daten dennoch stärker in den Fokus gerückt: Die Vitalzeichen-Funktion informiert Nutzer über auffällige Abweichungen bei nächtlich gemessenen Werten für Herzfrequenz, Atemfrequenz, Temperatur, Schlafdauer und Blutsauerstoffgehalt. Diese Kombination kann beispielsweise Hinweise auf einen möglichen Infekt liefern. In wenigen Wochen wird Apple voraussichtlich zusammen mit der iPhone-17-Reihe auch die Apple Watch Series 11, Ultra 3 und möglicherweise eine neue SE-Version vorstellen.

