iOS 18: So installiert ihr die öffentliche Beta auf eurem iPhone

Im Rahmen der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC 2024 hat Apple die neuste Version des iPhone-Betriebssystems vorgestellt. iOS 18 bietet unter anderem ein überarbeiteten Homescreen und neue KI-Funktionen, die allerdings nur auf wenigen Geräten verfügbar sein werden.

Apple hat, wie schon bei früheren Betriebssystemversionen, zunächst eine sogenannte Entwickler:innen-Beta veröffentlicht. Diese frühe Softwareversion richtet sich – der Name deutet es bereits an – an Entwickler:innen, die damit vorab herausfinden können, ob ihre Anwendungen auch unter iOS 18 wie gewohnt funktionieren – und natürlich, damit sie neue Betriebssystemfunktion in ihre Apps integrieren können.

Wie installiere ich die iOS 18 Public Beta?

Nachdem zunächst nur die für Entwickler:innen gedachte Developer-Beta verfügbar ist, steht jetzt auch eine für alle zugängliche öffentliche Beta-Version von iOS 18 zum Download bereit. Um die herunterladen zu können, müsst ihr euch zuvor einmalig für Apples Beta-Programm anmelden. Das ist kostenfrei. Ihr müsst lediglich darauf achten, auch die Apple-ID zu verwenden, die ihr auf eurem iPhone nutzt.

Anschließend öffnet ihr die Einstellungen auf eurem iPhone und geht auf Allgemein. Dort wählt ihr Softwareupdate und anschließend Beta-Updates. Hier solltet ihr dann die iOS 18 Public Beta angezeigt bekommen.

Sollte ich die iOS-18-Beta installieren?

Bei der Public-Beta handelt es sich um eine frühe Vorabversion von iOS 18, die noch nicht breitflächig getestet wurde. Das bedeutet, dass es durchaus noch Probleme mit der Software geben könnte. Etwaige Bugs könnten zu Abstürzen oder schlimmstenfalls sogar zu Datenverlusten führen.

Wer also dringend auf sein iPhone angewiesen ist, der sollte lieber bis zum Release von iOS 18 abwarten.

