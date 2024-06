iOS 18 wird heute vorgestellt: Was bringt Apples großes iPhone-Update?

Seit Monaten kursieren Berichte, denen zufolge Apples Aktualisierung auf iOS 18 eines der größten OS-Updates der letzten Jahre werden soll. Der Fokus liege unter anderem auf der Integration von Funktionen mit generativer KI und auch auf einem Redesign der Nutzer:innenoberfläche. Das ist bekannt.

Anzeige Anzeige

Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman sollen die nächsten Versionen von iOS, iPadOS, watchOS und macOS besonders groß ausfallen. Wie Gurman erfahren haben will, wird es Apple-intern als „eines der größten iOS-Updates – wenn nicht sogar das größte – in der Geschichte des Unternehmens“ angesehen.

Das sei für die kommenden Smartphones wichtig, „weil es bei der Hardware des iPhone 16 keine großen Fortschritte geben wird“, so Gurman. Heißt: Die Software soll Kund:innen 2024 dazu bringen, die Hardware einzukaufen.

Anzeige Anzeige

Es ist zudem möglich, dass viele (KI-)Funktionen exklusiv für die iPhone-16-Serie zurückgehalten werden. Diverse Berichte deuten zumindest auf neue Features für das iPhone 16 hin.

OpenAI als Partner: iOS 18 soll ChatGPT für Siri an Bord haben

Für den Sprachassistenten Siri und womöglich weitere Funktionen soll der Hersteller einen Deal mit ChatGPT-Entwickler OpenAI eingegangen sein. Diesen Schritt gehe Apple, um in Sachen generativer KI zu Microsoft aufzuschließen, so The Information.

Anzeige Anzeige

Dem Bericht zufolge soll Siri mit ChatGPT komplexere Abfragen als üblich bewältigen und Kontexte besser versehen können. Das Unternehmen fokussiere sich auf die Verwendung von OpenAI-Technologien, um Siri komplexere Fragen, ähnlich wie ein Chatbot, beantworten zu lassen. Damit Nutzer:innen wissen, wann ChatGPT verwendet wird, soll ein entsprechender Hinweis erscheinen.

Andere Berichte deuten an, dass Siri im sogenannten Projekt „Greymatter“ auch mit Apples eigenen KI-Modellen verknüpft werden und zahlreiche Dinge direkt auf dem Gerät ausführen können soll. Unter anderem könne Siri Antworten und Zusammenfassungen generieren und Entitäten wie Personen und Unternehmen, Kalenderereignisse, Orte, Daten und vieles mehr berücksichtigen.

Anzeige Anzeige

Das aufgebohrte Siri sei laut Gurman außerdem dazu fähig, ein iPhone oder iPad präziser zu steuern. Auf Sprachbefehl soll die digitale Assistenz einzelne Dokumente öffnen, eine Notiz in einen anderen Ordner verschieben, eine E-Mail senden oder löschen können. Zu Beginn sollen die Funktionen auf Apples eigene Apps beschränkt sein. Das Unternehmen plane, „Hunderte von verschiedenen Befehlen zu unterstützen“.

iOS 18: Generative KI in vielen Apps und Diensten

Laut weiteren Insider-Quellen setzt Apple nicht nur bei Siri auf eigene KI-Produkte für iOS 18: Unter anderem werde generative KI in Apps wie Safari, Apple Music, die Office-Apps der iWork-Familie wie Keynote, Numbers und Pages sowie Notizen und die Entwicklungs­umgebung Xcode integriert. Die KI-Integration in Apples Nachrichten-App iMessage soll „Fragen beantworten und Sätze automatisch vervollständigen“ können, heißt es weiter.

Folgende KI-Funktionen soll iOS 18 laut Bloomberg enthalten:

Fotoretusche wie das Entfernen unerwünschter Objekte

Transkription von Sprachnotizen

Vorgeschlagene Antworten auf E-Mails und Nachrichten

Automatisch generierte, benutzerdefinierte Emoji basierend auf dem Inhalt der Nachrichten der Nutzer:innen

Smart Recap für verpasste Benachrichtigungen und Nachrichten

Verbesserte Safari-Websuche und schnellere Suche in Spotlight

Automatisch erstellte Apple-Music-Wiedergabelisten basierend auf Eingaben der Nutzer:innen nach Stimmung

KI-unterstütztes Schreiben in Pages

KI-unterstützte Erstellung von Präsentationsfolien in Keynote

KI-gestütztes Schreiben von Code in Xcode für Entwickler:innen

Siri-Verbesserungen, Integration eines Large-Language-Models (LLM) für natürliche Konversationsfunktionen und verbesserte Benutzerpersonalisierung

KI in iOS 18 nicht nur On-Device

Weitere Informationen von Bloomberg und Appleinsidern besagen, dass viele von Apples KI-Funktionen keine Internetverbindung zu Servern benötigen, sondern sämtliche Aufgaben direkt auf dem Gerät ausgeführt werden sollen. Bei diesem ersten KI-Produkt handle es sich um das Large-Language-Model (LLM), das als Ajax seit Monaten durch die Gerüchteküche geistert, so Appleinsider.

Anzeige Anzeige

Apples Entwickler:innen dürften bei den On-Device-KI-Funktionen indes die Vorteile der vertikalen Integration nutzen, mit Software, die speziell auf hauseigene Hardware mitsamt den Silicon-Chips in den Geräten abgestimmt ist. On-Device-KI-Modelle bieten in der Regel eine niedrige Latenz, da die Anfragen nicht erst zur Überarbeitung in die Cloud geschickt werden müssen. Der Aspekt der Privatsphäre dürfte hier ebenfalls eine Rolle spielen.

Der Nachteil von LLM, die direkt auf Geräten ausgeführt werden, ist, dass sie nicht so performant sein können wie Modelle, die auf leistungsfähigen Serverfarmen mit ständig aktualisierten Datensätzen laufen. Aber auch cloudbasierte KI-Dienste für rechenintensivere Aufgaben bereite Apple vor. Diese sollen in einer Art „Blackbox“ ausgeführt werden können, sodass Nutzer:innendaten weiterhin geschützt bleiben. In den Servern sollen Apples M2-Ultra-Chips verbaut werden, heißt es.

iOS 18: Frisches Design mit flexiblerem Homescreen

Beim Design von iOS 18 könnte sich Apple am Einstellungsmenü der Aktionstaste des iPhone 15 Pro orientieren. Es unterscheidet sich grundlegend vom Rest des aktuellen iPhone-Betriebssystems.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auch Gurman berichtet von einem größeren Redesign, das sich vor allem auf den Homescreen auswirkt. iOS 18 soll unter anderem die Möglichkeit bringen, Apps ähnlich wie bei Android frei auf dem Homescreen platzieren zu können.

Weiter soll es ab iOS 18 möglich sein, die Farben von App-Icons zu ändern. So könne man künftig zum Beispiel die Icons von Social-Media-Apps blau oder Finanz-Apps grün färben, berichtet Bloomberg.

Kommt RCS für iMessage mit iOS 18?

Nicht zu vergessen ist die bereits angekündigte Integration des Messaging-Protokolls RCS (Rich Communication Services) in iMessage. Damit soll die Kommunikation mit Android-Geräten besser und sicherer werden.

Anzeige Anzeige

RCS soll unter anderem Features wie Lesebestätigungen, Tippanzeigen und Unterstützung für das Senden von Bildern und Videos in höherer Qualität zwischen iPhone und Android-Geräten an Bord haben. Außerdem können Nutzer:innen innerhalb von Text-Threads ihren Standort mit anderen Personen teilen, heißt es. Anders als die bisher verwendete SMS für den Nachrichtenaustausch zwischen iPhones und Android-Geräten unterstützt RCS auch den Datentransfer per mobiler Daten und WLAN.

iOS 18: Neue Barrierefreiheits-Features

Die ersten Funktionen für iOS 18 hat Apple schon angekündigt: Bei diesen handelt es sich um Barrierefreiheits­funktionen, mit denen iPhones und iPads unter anderem mit den Augen gesteuert werden können. Neu sind ferner die Funktion „Musik-Haptik“, mit der mittels des Vibrationsmotors des iPhones Musik spürbar gemacht werden soll, und ein Feature, mit dem die Reisekrankheit bei der iPhone-Nutzung während der Autofahrt reguziert werden soll.

Da iOS 18 noch nicht offiziell angekündigt wurde, ist ungewiss, welche iPhones die nächste OS-Iteration erhalten werden. Man munkelt aber, dass in diesem Jahr kein iPhone auf der Strecke bleiben soll. Alle Modelle, die iOS 17 erhalten haben, sollen auch das neue Update bekommen. Folgende Geräte gehören dazu:

Anzeige Anzeige

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (ab der 2. Generation)

Anders sieht es womöglich bei den iPads aus: Gerüchten zufolge wird Apple mit iPadOS 18 die Unterstützung für das 10,5-Zoll-iPad Pro der ersten Generation und das 12,9-Zoll-iPad-Pro der zweiten Generation einstellen, die beide auf dem A10X-Fusion-Chip basieren. Eher unwahrscheinlich ist ferner, dass das Update auf den Budget-iPads der sechsten und siebten Generation laufen wird.

iPad Pro: 2018 und später

iPad Air: 2019 und später

iPad mini: 2019 und später

iPad: 2020 und später

Wann erscheint iOS 18?

Die Vorstellung von iOS 18 und den weiteren großen OS-Updates wie iPadOS 18, macOS 15 und watchOS 11 wird auf der Worldwide Developers Conference 2024 (WWDC 2024) erwartet, die am 10. Juni 2024 stattfinden wird.

Im Laufe des Septembers sollen die neuen OS-Versionen nach einigen Betaversionen offiziell freigegeben werden. In der Regel verkündet Apple das Release-Datum im Zuge der Ankündigung neuer iPhones.

Artikel zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2024.