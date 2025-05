iOS 19: Was das nächste iPhone-Update bieten soll – und wer es bekommt

Die WWDC 2024 stand ganz im Zeichen von Apple Intelligence. Apple nutzte die Entwicklerkonferenz, um einen Ausblick auf die KI-Funktionen für iPhone, iPad und Mac zu geben, konnte im Nachgang aber nicht ordentlich abliefern. Erst sorgten die KI-generierten Nachrichtenzusammenfassungen für Aufregung, danach musste Apple eine neue, intelligentere Version von Siri auf 2026 verschieben. Deswegen ist es gut möglich, dass das Unternehmen bei der Vorstellung von iOS 19 bei neuen KI-Features etwas verhaltener vorgeht.

Anzeige Anzeige

iOS 19 soll ein neues Design bekommen

Dafür warten wohl andere spannende Neuheiten auf iPhone-Fans. So soll Apple mit dem Update auf iOS 19 ein neues Design für sein Betriebssystem präsentieren. Zeit wäre es mal wieder. Das vorerst letzte große Redesign stellte Apple 2013 mit iOS 7 vor – federführend war damals noch Jony Ive. Die Icons wurden flacher, die Optik freundlicher. Seitdem hat Apple Nutzer:innen zwar immer mehr Gestaltungsspielraum gegeben, an der grundsätzlichen iOS-Optik aber nur wenig geändert. 2025 soll es endlich einen neuen Anstrich geben – und nicht nur das iPhone, sondern auch das iPad und den Mac betreffen. Das berichtete Bloomberg im März.

Zur neuen Optik kursieren schon ein paar Ideen im Netz. Einer wollte es aber ganz genau wissen. John Prosser vom Youtube-Kanal Front Page Tech (FTP) zeigte Anfang 2025 eine überarbeitete Kamera-App. Später behauptete er, bereits eine Vorschau auf iOS 19 gesehen zu haben. Gerüchte, nach denen Apple die App-Icons künftig kreisrund darstellen könnte, konnte Prosser nicht bestätigen. Apple soll aber den glasähnlichen Stil von visionOS, der Software der Apple Vision Pro übernehmen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Threads, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Threads auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Threads, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dagegen hielt der Bloomberg-Mann Mark Gurman, der die kursierenden Bilder im März auf Threads als „nicht repräsentativ“ beschrieb und anmerkte, dass wichtige Funktionen fehlen würden. Prosser legte daraufhin ein weiteres Video nach. Neu dieses Mal: abgerundete, aber nicht kreisrunde Icons, überarbeitete Bedienelemente und neue Details zu den Glaseffekten. Ob diese Variante akkurater ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Prosser ist jemand, der wegen einer Voraussage schon einmal seine Augenbrauen verwettet und verloren hat. Es stimmt also nicht immer alles, was der Youtuber sagt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

iOS 19: KI muss trotzdem sein

Abseits vom großen Redesign gibt es bislang nur wenige Informationen über kommende Funktionen. Ein Feature ist aber wohl doch durchgesickert. So soll Apple vorhaben, die Akkulaufzeit des iPhones mithilfe von KI zu optimieren. Derzeit ist es bei neueren Modellen möglich, die Batterie zu schonen, indem man das Gerät nur bis zu einem bestimmten Punkt aufladen lässt. Zusätzlich können Nutzer:innen die Funktion “Optimiertes Laden” aktivieren. Das Smartphone lernt die Gewohnheiten der Besitzer:innen kennen und sorgt etwa dafür, dass der Akku erst kurz vor dem Aufwachen volllädt, wenn Nutzer:innen das Gerät abends an die Steckdose stöpseln.

Anzeige Anzeige

Künftig sollen iPhones dazu in der Lage sein, das Nutzungsverhalten noch besser zu analysieren und daraufhin automatisch Anpassungen vorzunehmen, um die Laufzeit zu verlängern. So sei es denkbar, dass ausgewählte Apps oder Funktionen weniger Leistung zugewiesen wird. Außerdem soll die verbleibende Ladezeit künftig im Sperrbildschirm zu sehen sein.

Das könnte ein Hinweis auf das bereits viel diskutierte iPhone 17 Air sein. Das laut Medienberichten sehr dünne Gerät soll aufgrund seiner kompakten Maße mit einem entsprechend kleinen Akku ausgestattet sein. Eine Funktion, die die Laufzeit verlängert, käme dem Gerät genauso gelegen wie eine mögliche Akkuhülle.

Anzeige Anzeige

Eine zweite Funktion könnte die Arbeit unterwegs erleichtern. Wer sich in Zukunft in einem öffentlichen WLAN anmeldet, soll die Zugangsdaten dann einfach über all seine Apple-Geräte teilen können.

Allerdings werden nicht alle iPhone-Besitzer:innen von den neuen Funktionen profitieren. Da sich das Akku-Feature auf KI stützen soll, ist es wahrscheinlich, dass es nur für das iPhone 15 Pro (Max), die iPhone-16-Reihe und die kommenden Geräte der 17er-Reihe kommt. Diese Geräte sind dank ihrer Prozessoren fit für KI-Anwendungen.

Außerdem sollen nicht alle Geräte, auf denen iOS 18 läuft, das Update auf iOS 19 bekommen. So soll Apple den Support für das iPhone XR, XS und XS Max einstellen. Das Betriebssystem würde dann auf den folgenden Geräten landen:

Anzeige Anzeige

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2020, iPhone SE 2022

Wann erscheint iOS 19?

Eine erste Vorschau auf iOS 19 wird Apple ziemlich sicher auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2025 zeigen. Diese startet am 9. Juni. In der Regel stehen die Beta-Versionen für Entwickler.innen direkt im Anschluss an die Eröffnungskeynote zur Verfügung. Eine stabilere, öffentliche Beta sollte dann innerhalb weniger Wochen folgen.

Die fertige Version von iOS 19 dürfte dann im September rund um den Start neuer iPhones erscheinen. Ob dann schon alle auf der WWDC gezeigten Funktionen enthalten sind, bleibt offen. In den vergangenen Jahren hatte Apple einige Funktionen auf nachfolgende Updates gelegt.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)