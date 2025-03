iOS 19 und macOS 16: Apple soll größtes Redesign seit Jahren planen

Während es in diesem Jahr zur WWDC 2025 wohl keine KI-Funktionen geben soll, plant Apple im Zuge der Entwickler:innenkonferenz seinen Betriebssystemen neues Leben einzuhauchen: Wie der gut vernetzte Bloomberg-Reporter Mark Gurman erfahren haben will, plant Apple, grundlegende Änderungen an den Nutzeroberflächen seiner OS-Plattformen – von iPhones, iPads und Macs – „für eine neue Generation von Nutzern“ einzuführen. Das neue Design lehnt sich angeblich am Softwaredesign von visionOS an, dem Betriebssystem des MR-Headsets Vision Pro.

Alles neu mit iOS 19 und macOS 16?

Wie Gurman schreibt, soll das Redesign die Anmutung der Betriebssysteme grundlegend verändern und zudem die verschiedenen Softwareplattformen des Unternehmens einheitlicher gestalten. Ein Ziel, das der Hersteller seit einigen Jahren verfolgt. Zum Umbau gehört dem Bericht zufolge auch die Aktualisierung des Stils von Symbolen, Menüs, Anwendungen, Fenstern und Systemtasten.

Ebenso arbeitet das Unternehmen angeblich daran, die Art und Weise zu vereinfachen, wie Nutzer:innen durch ihre iPhones, iPads und Macs bedienen, so Gurmans Quellen, die nicht genannt werden wollen. Apple hofft, dass ein aufgefrischtes User-Interface „die Nachfrage nach einer schleppenden Phase ankurbeln kann“, so der Bloomberg-Reporter. Das mit iOS 18 eingeführte KI-Paket Apple Intelligence, das häppchenweise ausgerollt wird, soll den Umsatz nicht angekurbelt haben.

Apples iPhone-Betriebssystem ist in den vergangenen zwar stetig um neue Funktionen und Anpassungsoptionen erweitert worden, jedoch orientiert sich das Design bis heute noch grob an iOS 7, das 2013, also vor zwölf Jahren eingeführt wurde und den Skeuomorphismus gegen ein „Flat Design“ ersetzte.

Erste Vorboten für das anstehende Design könnten womöglich die neuen Einladungs– und Sport-App, die sich von mitunter durch ihre transluzenten Elemente der bisherigen Designsprache ein Stück weit ablösen.

Das letzte größere Update für Apples Macs ist noch nicht so lange her: macOS erhielt mit Big Sur zur Einführung der hauseigenen M-Chips einen frischen Anstrich.

Neues Design auch für iPhone 17 erwartet

Nicht nur der Soft-, sondern auch der Hardware könnte Apple ein frisches Design verpassen, so die Gerüchte. Zumindest die iPhone-17-Familie soll unter anderem ein neues Kamera-Element erhalten, das sich deutlich optisch vom bisherigen abheben, das im Grunde seit dem iPhone 11 genutzt wird.

Zudem kursieren Gerüchte zu einem ultradünnen iPhone 17 Air, das fast so schlank werden soll wie das iPad Pro mit M4-Chip (Test). Es soll das Plus-Modell der iPhone-Familie beerben.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

