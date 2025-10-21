Anzeige
iOS 26.1 Beta: Apple gibt nach – neuer Schalter macht Liquid Glass besser lesbar

Apple reagiert mit der neuen iOS 26.1 Beta auf Nutzerkritik am Liquid-Glass-Design und verbessert die Lesbarkeit des Betriebssystems. Ein neuer, leicht zugänglicher Schalter ermöglicht es Nutzern, die Transparenz des Designs anzupassen.

Liquid-Glass-Look, hier extrem mit durchsichtigen Icons (Foto: Yalcin Sonat / Shutterstock)

In der aktuellen Beta 4 von iOS 26.1, die seit gestern auch als öffentliche Vorabversion verfügbar ist, führt Apple einen neuen Schalter ein. Dieser befindet sich prominent in den Systemeinstellungen unter „Bildschirm & Helligkeit“ und heißt „Liquid Glass“ – genau wie Apples umstrittene neue Designsprache. Nutzer können dort künftig zwischen den Optionen „Transparent“ und „Eingefärbt“ wählen. Die transparente Einstellung zeigt den darunter liegenden Inhalt stärker, während die eingefärbte Variante die Deckkraft erhöht und für mehr Kontrast sorgt.

Die neue Funktion ähnelt der bereits vorhandenen Option „Transparenz reduzieren“ im Bereich der Bedienhilfen, arbeitet jedoch ersten Versuchen zufolge teils aggressiver. Besonders bei Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm und Suchleisten in Anwendungen verbessert die eingefärbte Variante die Lesbarkeit je nach Hintergrund deutlich.

Auch das Kontrollzentrum, das Apple während der iOS-26-Beta-Phase mehrfach angepasst hatte, wird mit der eingefärbten Option besser lesbar. Dennoch bleibt die transparente Variante weiterhin die Standardeinstellung, und das grundsätzliche Liquid-Glass-Design wird nicht komplett abgeschafft.

Sperrbildschirm-Kamera kann deaktiviert werden

Eine weitere Neuerung in iOS 26.1 Beta 4 betrifft die Kamera-Funktion auf dem Sperrbildschirm. In den Kameraeinstellungen können Nutzer künftig das Öffnen der Kamera durch Wischgesten vom Sperrbildschirm aus deaktivieren. Diese Änderung hilft, unbeabsichtigtes Aktivieren der Kamera zu verhindern, und erhöht die Privatsphäre, da andere Personen nicht mehr so leicht unbemerkt Fotos aufnehmen können. Die Möglichkeit, die Kamera durch langes Drücken auf den Kamera-Knopf vom Sperrbildschirm zu öffnen, bleibt jedoch weiterhin aktiv.

Apple plant, iOS 26.1 noch im Oktober zu veröffentlichen. Die Änderungen zeigen, dass der Konzern durchaus auf Nutzerfeedback reagiert und die Benutzerfreundlichkeit seines Betriebssystems verbessern möchte. Ob das ausreicht, die Kritik an Liquid Glass zu zähmen, bleibt abzuwarten.

