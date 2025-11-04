Seit September können iPhone-Besitzer:innen das große Update auf iOS 26 installieren. Doch wie so oft in den vergangenen Jahren hat Apple noch nicht alle versprochenen Funktionen in das neue Betriebssystem integriert und muss bei anderen Features nachbessern. Beides geschieht in Form von kleineren Updates über die kommenden Monate. Den Anfang macht iOS 26.1, das ab sofort zum Download zur Verfügung steht.

Weniger Liquid Glass auf Knopfdruck

Grund zur Freude gibt es vor allem bei Nutzer:innen, die sich mit den transparenten Effekten des neuen „Liquid Glass“-Designs nicht anfreunden können. Das sorgt im schlimmsten Fall schließlich dafür, dass Inhalte auf dem Bildschirm schlecht zu lesen sind. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine transparente Menüleiste auf darunterliegenden Text trifft. Bislang konnten Nutzer:innen auf zwei Einstellungen in den sogenannten Bedienungshilfen zurückgreifen, die den Kontrast erhöhten und die Transparenz reduzierten. Jetzt integriert Apple eine neue Einstellung, mit der ihr den Look weniger durchsichtig gestalten könnt.

Im Einstellungsmenü für „Anzeige & Helligkeit“ findet ihr jetzt die Möglichkeit, zwischen den Modi „Transparent“ und „Eingefärbt“ zu wechseln. Letzterer sorgt dafür, dass andere Elemente nicht mehr durch Schaltflächen hindurch sichtbar sind.

Kein Kamera-Fauxpas mehr

Ein weiterer neuer Schalter findet sich im Kameramenü. Hier könnt ihr jetzt ausschalten, dass sich die Kamera-App öffnet, wenn ihr auf dem Sperrbildschirm von rechts nach links wischt. Das bewahrt euch davor, die Kamera in der Hosentasche versehentlich zu aktivieren. Genügend weitere Möglichkeiten für den Schnellzugriff sind auf neueren iPhones schließlich vorhanden. Alle Modelle, die mit dem Action-Button ausgestattet sind, können die Kamera-App auf Wunsch auf Knopfdruck öffnen. Das iPhone 16 und neuere Geräte haben mit der Kamerakontrolle noch einen zweiten Knopf zum schnellen Öffnen der Anwendung. Und der Zugriff auf die Knipse lässt sich auch auf dem Sperrbildschirm hinterlegen.

Eine weitere Änderung bei den Bedienelementen soll dafür sorgen, dass ihr künftig nicht mehr verschlaft. Konnte man bei der Weckfunktion in der Uhr-App zuvor noch versehentlich den Alarm abschalten, während man eigentlich auf die Snooze-Taste tippen wollte, ist das in iOS 26.1 nicht mehr möglich. Um den Wecker komplett zu deaktivieren, müsst ihr nun eine Schaltfläche von links nach rechts über den Bildschirm swipen.

Kleine Änderungen für Apple Music und Apple TV

Weitere Neuerungen betreffen Apples eigene Apps. So könnt ihr in Apple Music die Wiedergabe nun via Wischgeste steuern. Außerdem färbt das Unternehmen das Logo seines in Apple TV umbenannten Streaming-Dienstes mit dem Update bunt ein.

Darüber hinaus steht Apple Intelligence in weiteren Sprachen zur Verfügung, genauso wie die Übersetzungsfunktion für die Airpods. Letztere ist in Deutschland allerdings bislang nicht verfügbar.

Das Update steht für alle iPhones zur Verfügung, auf denen auch iOS 26 läuft.