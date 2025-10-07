Anzeige
News
Neues iPhone-Update: Warum du mit iOS 26.1 nie mehr verschläfst

Apple erschwert in iOS 26.1 bald das versehentliche Ausschalten des Weckers durch eine neue Wischgeste. Zuvor gab’s Beschwerden übers Verschlafen.

1 Min.
Weckfunktion in iOS, hier in einer älteren Version (Bild: Shutterstock/slyellow)

Statt eines einfachen Antippens zum Abschalten des iPhone-Weckers müssen Nutzer künftig über den Bildschirm wischen, um den Alarm zu stoppen. Das hat Apple jetzt in die zweite Beta von iOS 26.1 eingebaut und dürfte es auch in der Finalversion, die in einigen Wochen erscheint, so beibehalten.

Problem mit großen Buttons wird behoben

Mit der Veränderung reagiert Apple auf Nutzerberichte zum iOS-26-Update vom September. Wie 9to5Mac berichtet, führten die damals eingeführten größeren Buttons für Schlummerfunktion und Ausschalten zu unbeabsichtigten Deaktivierungen des morgendlichen Alarms. Nutzer konnten den Wecker versehentlich ausschalten, etwa beim Griff zum Smartphone auf dem Nachttisch.

Die neue „Slide to Stop“-Wischgeste erinnert an das klassische „Slide to Unlock“ früherer iOS-Versionen. Die zusätzliche Hürde soll sicherstellen, dass der Wecker nur mit Absicht ausgeschaltet wird, da man sich beim Wischen etwas konzentrieren muss.

Einheitliche Bedienung für alle Alarme

Apple wendet die neue Bedienung auch auf Timer an, obwohl bei diesen das Problem unbeabsichtigter Deaktivierung weniger relevant erscheint. Dies deutet auf das Bestreben nach einer einheitlichen Bedienoberfläche hin. Da iOS 26.1 sich noch in der Beta-Phase befindet, kann Apple immer noch etwas ändern. Basierend auf bisherigen Update-Zyklen ist mit einer Veröffentlichung von iOS 26.1 Ende Oktober zu rechnen.

Neben der Wecker-Änderung arbeitet Apple in iOS 26.1 auch an verbesserter Unterstützung für Drittanbieter-Smartwatches, insbesondere bei der Weiterleitung von Benachrichtigungen. Diese Anpassung erfolgt auf Anforderung der EU-Kommission im Rahmen des Digital Markets Act, den Apple selbst scharf kritisiert hat.

