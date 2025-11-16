Anzeige
Erste Beta enthüllt: Diese praktischen Features stecken in iOS 26.2

Apple arbeitet seit geraumer Zeit an iOS 26.2 und lässt jetzt erstmals User:innen per Entwickler-Beta einen Blick darauf werfen. Mit dem Update für iPhones gehen viele kleinere Neuerungen einher, die wir euch zusammenfassen.

Von Marvin Fuhrmann
3 Min.
Artikel merken
Welche Neuerungen bringt das nächste iOS-Update mit sich? (Bild: Shutterstock/Yalcin Sonat)

Erst in jüngster Vergangenheit hat Apple iOS 26.1 für iPhones freigegeben. Nutzer:innen können seither etwa das neue „Liquid Glass“-Design einfach in den Einstellungen deaktivieren. Das sorgt in manchen Bereichen des iPhones für eine bessere Lesbarkeit. In eine ähnliche Kerbe wird Apple auch mit iOS 26.2 schlagen. Das Unternehmen hat die Entwickler-Beta für das kommende Update veröffentlicht und damit erste Änderungen preisgegeben.

iOS 26.2: Das steckt im iPhone-Update

Wie Macrumors berichtet, gibt es zunächst einen neuen „Liquid Glass“-Slider in den Einstellungen des iPhone-Lockscreens. Dort könnt ihr ganz einfach festlegen, wie transparent die Uhr dargestellt werden soll – oder ob ihr ganz auf das neue Design verzichten wollt. Zudem gibt es weiterhin verschiedene Farboptionen, mit denen ihr euren iPhone-Lockscreen an eure Vorlieben anpassen könnt.

In den Einstellungen des iPhones zieht mit iOS 26.2 zudem eine neue Option ein. Im Bereich der Passwörter könnt ihr Webseiten festlegen, auf denen eure Logins nicht gespeichert werden sollen. In der Erinnerungen-App könnt ihr indessen besonders dringliche Reminder einstellen. Aktiviert ihr die Option, spielt das iPhone euren Weckeralarm ab, um euch auf die Erinnerung hinzuweisen. Wie bei eurem Wecker könnt ihr den Alarm dann ausschalten oder auf „Schlummern“ drücken, um ihn noch einmal zu verschieben.

Eigentlich keine Neuerung, aber ab iOS 26.2 auch in der EU verfügbar: Live-Übersetzungen in Verbindung mit Airpods. Für diese Funktion benötigt ihr Airpods 4, Airpods Pro 3 oder Airpods Pro 2. Zum Start in der EU lassen sich Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch sowie Japanisch und Koreanisch live übersetzen.

Ferner hat Apple den Sleep-Score angepasst, der euch angezeigt wird, wenn ihr euren Schlaf mit einer gekoppelten Apple Watch tracken lasst. So ist der „Sehr hohe“ Sleep-Score von seinem bisherigen Punktebereich von 90 bis 100 Punkten auf lediglich 96 bis 100 Punkte verkleinert worden. Die Wertung „Sehr niedrig“ wird hingegen schon zwischen null und 40 Punkten angezeigt. Zuvor gab es sie nur zu sehen, wenn euer Sleep-Score unter 30 Punkten lag.

Weitere kleinere Neuerungen in iOS 26.2:

  • Die Podcast-App erstellt automatisch Kapitel für Podcasts und zeigt Links der Ersteller:innen auf der Episodenseite an.
  • Apple News bekommt neue Kategorie-Buttons für Sport, Politik und mehr, um Inhalte schneller filtern zu können.
  • Die Bedienungshilfe „LED-Blitz bei Hinweisen“ lässt nicht mehr nur die Taschenlampe des iPhones aufleuchten, sondern auf Wunsch auch den Bildschirm.
  • In den Einstellungen lassen sich Benachrichtigungen für Ereignisse wie Erdbeben an euren Standort koppeln, um genauere Meldungen zu ermöglichen.

Hat Apple noch mehr für iPhone-User:innen geplant?

Laut Macrumors finden sich in der Entwickler-Beta von iOS 26.2 auch einige Codezeilen, die auf noch mehr Funktionen hindeuten. So gibt es mehrere Hinweise, dass Apple an einem neuen Airdrop-Feature arbeitet. Darüber wäre es iPhone-User:innen möglich, sich mit einer besonderen PIN zu verbinden und so Airdrop zwischen ihren Geräten für ganze 30 Tage zu aktivieren. Aktuell sind Airdrop-Sessions auf maximal zehn Minuten begrenzt. Zudem soll die Wetter-App künftig auch Angaben wie „Regen am nächsten Donnerstag“ anzeigen können, um euch flexibler über Wetterentwicklungen zu informieren.

Noch müssen sich iPhone-User:innen, die nicht an der Entwickler-Beta teilnehmen wollen, etwas auf den Release von iOS 26.2 gedulden. Apple selbst hatte die Live-Übersetzungen in einer Pressemitteilung Anfang November 2025 für den „nächsten Monat“ versprochen. Dementsprechend dürfte iOS 26.2 in der Release-Version im Dezember erscheinen. Einen genaueren Zeitrahmen gibt es dafür bisher nicht.

