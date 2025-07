iOS 26: Diese 2 Funktionen hat Apple gar nicht erwähnt – sie sollen trotzdem kommen

In gut eineinhalb Stunden Keynote gab es auf der WWDC viel zu sehen. Die Hauptrolle nahm das neue Design Liquid Glass ein, das künftig den Look aller Betriebssysteme vereinheitlichen soll. Zusätzlich hat Apple einige neue Features gezeigt. iOS 26 wird etwa neue Funktionen für die Telefon-App und nützliche Ergänzungen für Apple Intelligence bekommen. Laut Mark Gurman von Bloomberg waren die gezeigten Neuerungen aber noch nicht alles. Im Laufe der Zeit könnte Apple den Umfang demnach noch erweitern.

Anzeige Anzeige

Bringt iOS 26 Zusatzfunktionen für Airpods?

Demnach habe sich das Unternehmen bei der Entwicklerkonferenz darauf konzentriert, vor allem Features zu zeigen, die man auch zeitnah auf die iPhones der Kund:innen bringen könne. In den vergangenen Jahren hatte Apple viele auf der WWDC vorgestellten Funktionen erst nach und nach geliefert. Höhepunkt war dabei das Jahr 2024, als Tim Cook und Co. eine neue Version von Siri als Teil von iOS 18 vorstellten, die nun allerdings erst 2026 folgen wird.

2025 soll es anders laufen. Deswegen habe Apple Gurman zufolge zwei Funktionen bislang nicht erwähnt, von deren Veröffentlichung der Bloomberg-Mann aber ausgeht. Dabei handelt es sich um eine Live-Übersetzung von Gesprächen via Airpods. Das würde Sinn ergeben. Schließlich hatte Apple auf der WWDC die Übersetzung von Facetime-Anrufen und iMessage-Nachrichten angekündigt.

Anzeige Anzeige

Außerdem soll iOS 26 eine Funktion bekommen, die es Nutzer:innen erlaubt, Login-Informationen für WLAN-Zugänge in Hotels, Flughäfen und Co. über ihre Geräte zu synchronisieren. In dem Fall bräuchte man sich also nicht separat mit dem iPhone, Mac und iPad in den Netzwerken anmelden. Der entsprechende Code dafür würde sich bereits in iOS 26 finden. Kommt die Funktion, dürfte sie ihren Weg auch in mac- und iPadOS 26 finden.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.