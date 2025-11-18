iOS 26.2: Warum es das beste Feature nur in Japan gibt

Mit iOS 26.2, das voraussichtlich im Dezember erscheint, können iPhone-Nutzer in Japan die Seitentaste mit alternativen Sprachassistenten belegen. Dies geht aus einem offiziellen Entwicklerdokument hervor, nachdem bereits die dritte Developer-Beta entsprechende Hinweise enthielt. „Lassen Sie Nutzer in Japan die iPhone-Seitentaste so konfigurieren, dass Ihre sprachbasierte Konversations-App gestartet wird“, erklärt Apple in der Dokumentation. Mit „Konversations-App“ sind Programme wie Googles Gemini oder der Voice-Mode von ChatGPT gemeint – es kann aber auch jede andere Assistenzanwendung sein.

Anzeige Anzeige

So funktioniert die neue Funktion

Die Neuerung ermöglicht einen deutlich einfacheren Zugang zu alternativen KI-Assistenten als bisher. Zwar lässt sich bereits die Aktionstaste der iPhone-16-Modelle mit verschiedenen Anwendungen verknüpfen, doch die in allen iPhones vorhandene Seitentaste war bislang exklusiv für Siri reserviert.

Mit der neuen Funktion können Nutzer die Seitentaste so konfigurieren, dass ein anderer Sprachassistent sofort mit einer Audiositzung startet und auf Anweisungen lauscht. Entwickler müssen dafür spezielle Berechtigungen (Entitlements) bei Apple beantragen und ihre Apps entsprechend anpassen.

Anzeige Anzeige

Welche Assistenten könnten verfügbar werden?

Welche Anwendungen die neue Funktion nutzen werden, ist noch unklar. Potenzielle Kandidaten sind Meta AI oder das erwähnte Google Gemini, offizielle Ankündigungen gibt es bislang jedoch nicht. Möglicherweise ist der japanische Markt für einige Anbieter zu klein, um sofort aktiv zu werden.

Ob und wann die Funktion auch in anderen Ländern verfügbar sein wird, hängt vermutlich von den jeweiligen Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden ab. Apple hat die Öffnung für Siri-Alternativen nämlich nicht freiwillig umgesetzt, sondern auf Druck der japanischen Kartellbehörden. Das Unternehmen zeigt sich bei der Öffnung seiner Plattformen generell zurückhaltend. Alternative App-Marktplätze bietet Apple aktuell in 29 Ländern an – ebenfalls als Reaktion auf regulatorischen Druck, besonders durch die EU-Gesetzgebung.