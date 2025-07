iOS 26 Beta 3: Apple opfert Design für bessere Lesbarkeit

Apple hat am Montagabend neue Betas seiner kommenden Betriebssysteme veröffentlicht. In iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 Developer Beta 3 reduziert der Konzern die Transparenz der neuen „Liquid Glass“-Oberfläche weiter. Diese Designänderung macht den Look des Betriebssystems zwar weniger effektvoll, aber dafür erheblich besser lesbar.

Unterschiedliche Anpassungen je nach App

Die Anpassungen fallen je nach Anwendung unterschiedlich stark aus. In der Fotos-App bleibt die Transparenz stärker erhalten, während Apple bei Podcasts und Apple Music für eine bessere Lesbarkeit gesorgt hat, indem die Icon-Leiste nun weniger durchsichtig erscheint. Nutzer können die Transparenz über die Bedienungshilfen-Einstellungen bei Bedarf noch weiter reduzieren.

Apple hat auch das anfangs wirklich schlecht lesbare Kontrollzentrum optimiert: Die Icon-Farben wurden überarbeitet, um die Erkennbarkeit zu verbessern. Zudem liefert der Konzern für iOS, iPadOS und macOS neue Hintergrundbilder.

Für macOS 26 (Tahoe) gibt es sogar ein neues Standardbild – eine Szene vom gleichnamigen Bergsee in Kalifornien, die auch als Animation auf dem Lockscreen oder als Screensaver verfügbar ist.

Stabilität und bekannte Probleme

Die Stabilität der Betriebssysteme hat sich teilweise verbessert, teilweise aber auch verschlechtert. In virtuellen Maschinen zeigt macOS 26 Developer Beta 3 in der Redaktion von heise Mac & i einige Grafikfehler, die zum Einfrieren von Apps wie der Wetter-Anwendung führen können. Diese Probleme traten in Beta 2 nicht auf, betreffen aber nur virtuelle Installationen und nicht native Installationen. Anfängliche Schwierigkeiten bei der Auslieferung der neuen macOS-Beta an Apple-Silicon-Macs sind inzwischen behoben.

Apple Maps in iOS 26 enthält im Code eine neue, noch nicht freigeschaltete Suchfunktion. Diese soll künftig Eingaben in natürlicher Sprache ermöglichen, beispielsweise, um in der Nähe ein passendes Restaurant zu finden.

Wann Apple die ersten Public Betas seiner neuen Betriebssysteme veröffentlichen wird, ist noch unklar. Momentan dürfen nur Entwickler testen. Die Veröffentlichung soll jedoch noch in diesem Monat erfolgen.

