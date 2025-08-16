iOS-26-Beta enthüllt: Deine Airpods werden zum persönlichen Dolmetscher

Anfang Juni 2025 hatte Apple im Rahmen der WWDC-Keynote neue Funktionen für seine Airpods-Serien 4 sowie Pro 2 vorgestellt. So soll etwa an der Audioqualität geschraubt worden sein. Für die Airpods-Mikrofone versprach Apple „Audioaufnahmen in Studioqualität“.

Gerüchte über Live-Übersetzung für Airpods

Ein Feature, das Übersetzungen via Airpods in Gesprächen ermöglichen würde, erwähnte Apple aber nicht. Dabei waren im Frühjahr 2025 schon Gerüchte aufgetaucht, laut denen der iPhone-Hersteller daran arbeiten soll. Die Live-Übersetzung wurde zwar vorgestellt – allerdings nur für Facetime, Telefonanrufe und iMessage.

Jetzt haben Beobachter:innen in der neuen iOS-26-Beta einen Hinweis darauf gefunden, dass die Live-Übersetzung auch für Airpods in Arbeit sein dürfte. Demnach findet sich dort ein Bild mit Airpods, die von Wörtern in verschiedenen Sprachen umgeben sind.

Drücken an Airpods-Stielen aktiviert Funktion

Konkret: Englisch, Deutsch, Französisch und Portugiesisch, wie 9to5Mac berichtet. Vier blaue Punkte scheinen darauf hinzuweisen, dass die Funktion über das gleichzeitige Drücken an beiden Seiten beider Stiele der Ohrhörer aktiviert wird.

Die Live-Übersetzung dürfte die Übersetzen-App (Translate) sowie ein iPhone mit Apple Intelligence (iPhone 15 Pro und Pro Max sowie die 16er-Reihe) voraussetzen. Das Feature ist zudem wohl auf Airpods 4 und Pro 2 beschränkt.

Kommt Live-Übersetzung mit iOS 26

Bisher hat Apple die Echtzeitübersetzung für Airpods noch nicht offiziell angekündigt. Daher ist nicht klar, ob die Funktion schon mit dem Launch von iOS 26 freigeschaltet wird. Möglich ist auch, dass die Live-Übersetzung über ein späteres Update nachgereicht wird.

Es wird aber auch spekuliert, dass dafür eines der kommenden 17er-iPhones notwendig sein könnte. Das, so 9to5Mac, würde dann auch erklären, warum Apple die Funktion bisher noch nicht angekündigt und beworben hat. Oder wird gar eine neue Airpods-Generation (Airpods Pro 3) vorgestellt, die dann Echtzeitübersetzungen unterstützen.

Mehr Informationen bei Apples Keynote

Mehr Informationen dazu wird es wohl spätestens am 9. September 2025 im Rahmen von Apples jährlicher großer Keynote geben. Sollte es die Live-Übersetzung in absehbarer Zeit auf die Airpods schaffen, werden wir es dort sicherlich erfahren.