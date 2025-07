iOS 26: Diese Funktionen bringt die neue Beta – und dieses Feature kehrt zurück

Die vierte Entwicklerbeta von iOS 26 ist seit dem Abend des 22. Julis verfügbar. Sie bringt die KI-gestützten Benachrichtigungszusammenfassungen (Notification Summaries) innerhalb von Apple Intelligence zurück. Diese Funktion hatte Apple in iOS 18 für Nachrichtenartikel zunächst gestrichen, da die KI-Zusammenfassungen teilweise halluzinierte Inhalte lieferten, die dem Konzern den Vorwurf der Verbreitung von Fake News einbrachten.

Nutzer können mit iOS 26 künftig festlegen, ob sie Zusammenfassungen für verschiedene Kategorien wie „Nachrichten und Unterhaltung“, „Kommunikation und Social Media“ oder „alle anderen Apps“ aktivieren möchten. Apple weist weiterhin unmissverständlich darauf hin, dass es sich um eine Betafunktion handelt, die „Fehler enthalten“ kann.

Verzögerung bei den Public Betas

Im Vergleich zum Vorjahr verzögert sich die Freigabe der öffentlichen Testversionen von iOS 26 und Co. unterdessen deutlich. Die Public Betas von iOS 18 und macOS 15 erschienen bereits am 15. Juli 2024. Der Grund für die aktuelle Verzögerung könnte im größeren technischen Sprung liegen: iOS 26 führt mit Liquid Glass eine komplett neue Benutzeroberfläche ein, an der in den Entwicklerversionen mehrfach nachgebessert wurde.

Die angekündigten öffentlichen Betaversionen, die laut Apple im Juli erscheinen sollten, lassen also weiter auf sich warten. Beobachter rechnen nun mit einer Veröffentlichung am Abend des 23. Juli.

Änderungen in der vierten Entwicklerversion

Die vierte Beta von iOS 26 enthält weiterhin zahlreiche Detailverbesserungen am neuen Liquid-Glass-Design. Apple hat Menüs, Tab-Leisten und Buttons überarbeitet. In einigen Bereichen wurde der Durchscheineffekt verstärkt, in anderen reagieren Elemente besser auf Hintergrundfarben, was die Lesbarkeit verbessert. Die Benachrichtigungszentrale erhielt einen dunkleren Hintergrund für bessere Lesbarkeit.

Die vierte Beta bringt außerdem dynamische Hintergrundbilder, die sich im Tagesverlauf verändern, neue Carplay-Hintergründe sowie leicht überarbeitete Icons für die Mail- und Kamera-App. Die neue „Call Screening“-Funktion zum Abfangen von Spam-Anrufen bietet nun feinere Einstellungsmöglichkeiten. Nutzer können entscheiden, ob Anrufer nach ihrem Anrufgrund gefragt werden sollen oder ob unbekannte Nummern generell stumm geschaltet werden.

Zudem können Beta-Tester in den Wetter-Einstellungen der App Zugriff auf „wichtige Orte“ gewähren. Diese Datenbank enthält Informationen zu häufig besuchten Orten und soll die Bereitstellung von Wetterdaten für diese Standorte beschleunigen. Die meisten Änderungen aus der iOS 26 Beta finden sich auch in der vierten Entwicklerversion von iPadOS 26 wieder. Zu den weiteren veröffentlichten Betaversionen von macOS 26, watchOS 26 und visionOS 26 liegen bislang noch keine detaillierten Infos vor.

