iOS 26, iPadOS 26, macOS 26: Welche Geräte bekommen die Apple-Updates – und wer geht leer aus?

Wer ein Apple-Gerät kauft, hat in der Regel lange etwas davon. iPhone-Besitzer:innen genießen langjährigen Support. Aber auch iPads und Macs profitieren von vielen Software-Updates. Irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, an dem ältere Smartphones und Computer des Herstellers dann eben doch aus dem Raster fallen. Welche Gadgets betrifft es in diesem Jahr? Wir haben die komplette Liste für euch.

iOS 26: Diese iPhones sind dabei

Bei den iPhones ist die iPhone-11-Serie aus dem Jahr 2019 die älteste, die das Update auf iOS 26 noch bekommt. Drei andere Geräte sind dagegen nicht mehr dabei. Es handelt sich um das iPhone XS, das größere iPhone XS Max und das iPhone XR. Alle drei wurden im Jahr 2018 vorgestellt. Sieben Jahre nach dem Start gehen sie im Herbst leer aus.

Beachten müsst ihr, dass Apple die vorgestellten Apple-Intelligence-Funktionen wie die Live-Übersetzung von Facetime-Telefonaten natürlich nur auf kompatible Geräte, also das iPhone 15 Pro und Max, sowie die iPhone-16-Serie spielt.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2020, iPhone SE 2022

Bei den iPads bekommt nur ein bislang noch versorgtes Modell kein Update auf iPadOS 26: Das iPad der 7. Generation stammt zwar wie das iPad Air (3. Generation) aus dem Jahr 2019, hat aber einen deutlichen älteren Prozessor. Der A10 Fusion stammt noch aus dem iPhone 7, das längst keine iOS-Updates mehr bekommt.

Auch hier gilt: Apple-Intelligence-Funktionen gibt es nur für kompatible Geräte, also iPads mit M1- oder einem neueren Prozessor.

iPad Pro mit 11- und 12,9-Zoll-Bildschirm (2018, 2020, M1, M2, M4)

iPad Air (ab 3. Generation)

iPad Air mit 11- und 12,9-Zoll-Bildschirm (M2, M3)

iPad mini (ab 5. Generation)

iPad (ab 8. Generation)

Apple Watch: Auf diesen Uhren läuft watchOS 26

Apple-Watch-Besitzer:innen, die watchOS 11 installieren konnten, müssen 2025 nichts befürchten, leer auszugehen. Laut der Beta-Übersichtsseite versorgt Apple alle Uhren mit watchOS 26, auf denen auch das noch aktuelle watchOS 11 läuft.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra, Ultra 2

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE (2. Generation)

Diese Macs und Macbooks bekommen macOS 26 Tahoe

Beim Mac läutet das Update auf macOS 26 Tahoe dagegen das Ende einer Ära ein. Es wird das letzte Update sein, das Apple auch auf Intel-Computer spielt. Das Macbook Pro mit 16-Zoll-Bildschirm und der Mac Pro von 2019 sind die ältesten Geräte, auf denen Tahoe laufen wird. Weitere Intel-Macs, die noch ein letztes Mal dabei sind: der iMac 5K und der Mac Mini von 2020. Ab macOS 27 sind dann nur noch Geräte mit Apples eigenem Prozessor dabei. Das sind auch die Modelle, die Zugriff auf Apple Intelligence bieten.

Macbook Air (ab M1)

Macbook Pro (ab M1 und M1 Pro)

Macbook Pro mit 16-Zoll-Bildschirm (2019)

Macbook Pro (20202, mit vier Thunderbolt-3-Eingängen)

iMac (ab 2020)

Mac Mini (ab 2020)

Mac Studio (ab 2022)

Mac Pro (ab 2019)

Wann iOS 26 und Co. erscheinen

Direkt nach der Keynote hat Apple erste Developer-Betas für alle kompatiblen Geräte freigegeben. Herunterladen solltet ihr diese jedoch nicht. Sie sind für Entwickler:innen gedacht, die ihre Apps an neue Funktionen und den neuen Look anpassen wollen, und können noch Fehler enthalten. Im Juli wird eine Public Beta folgen, die in der Regel stabiler läuft.

Auf Nummer sicher geht ihr, wenn ihr bis zum Herbst wartet. Dann veröffentlicht Apple alle Betriebssysteme als reguläres Update.