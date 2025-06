Die erste große Änderung, die Apple auf der WWDC vorstellte, hatte nichts mit Design oder Apple Intelligence. Stattdessen ging es um den Namen. Eine kleine Sache mit großer Wirkung. Denn statt iOS 19 stellte das Unternehmen iOS 26 vor. Mit dem Wechsel will das Unternehmen künftig die Jahreszahlen abbilden. Obwohl das System im September 2025 erscheint, steht die 26 also für das Jahr 2026. Auch macOS, iPadOS, watchOS und sogar visionOS werden die Versionsnummer 26 bekommen.

Für Kund:innen dürfte es damit einfacher werden, die aktuelle Version ihres Betriebssystems zu identifizieren. Zur Erinnerung: Derzeit läuft auf dem iPhone iOS 18, auf dem iPad iPadOS 18, auf der Apple Watch aber watchOS 12 und auf der Vision Pro visionOS 2.

Durch Liquid Glass soll sich das iPhone lebendiger anfühlen

Immerhin passt der Namenswechsel auch zu den weiteten Neuigkeiten, denn Apple hat sich fast komplett auf ein neues Design konzentriert – laut Software-Chef Craig Federighi handelt es sich um das größte Design-Update seit einer Dekade. Er sprach dabei über die Veröffentlichung und von iOS 7. Die ist allerdings auf das Jahr 2013 datiert, liegt also sogar schon zwölf Jahre zurück.

Neu ist dabei die Design-Sprache, genannt Liquid Glass. Sie soll durch viele Transparenzeffekte dafür sorgen, dass sich die Interaktion mit dem iPhone natürlicher anfühlt. Als Beispiel nannte Federighi etwa den Sperrbildschirm. Beim Entsperren des Telefons sieht es künftig so aus, als schiebe man eine Glasscheibe über den Screen. Außerdem sollen sich Bildschirminhalte automatisch an dunkle und helle Umgebungen anpassen. Neu hinzukommt der “All clear”-Look mit transparenten App-Icons.

Dazu kommen angepasste Menüs, bei denen vielerorts die Ecken und stärker abgerundet sind. Kontextmenüs lassen sich künftig zudem ausklappen. Man muss also nicht mehr vertikal scrollen, um den richtigen Eintrag zu finden. Eine praktische Ergänzung für Power-Nutzer:innen. Weitere Kleinigkeiten: Die Zeitanzeige passt sich im Sperrbildschirm automatisch an das Wallpaper an. Zusätzlich ist es möglich, Fotos mit einem 3D-Effekt auszustatten.

Auch in den Apps des Unternehmens soll die neue Design-Sprache mehr zur Geltung kommen. So gibt es den 3D-Effekt für Bilder auch in der Foto-App. Für eine bessere Navigation stattet Apple diese zudem mit Tabs aus.. Darüber hinaus sind die Einstellungen in der neu gestalteten Kamera in iOS 26 leichter erreichbar. Im Safari-Browser schwebt die Tab-Anzeige über den Webseiten und verschwindet, wenn man scrollt. Auch in Facetime schweben Bedienelemente nun bei Bedarf über dem Bildschirm und verschwinden, wenn sie nicht gebraucht werden.

Insgesamt sieht iOS 26 frisch und schick aus. Besonders die neue App-Ansicht mit einem transparenten Look wirkt futuristisch. Gut möglich, dass Apple hier die Weichen stellt für das sehr dünne iPhone 17 Air, dass Insider:innnen für September erwarten. Das Design passt zumindest ziemlich gut zu einem schlanken Gehäuse.

Das iPhone wird ein besseres Telefon

Abseits des neuen Designs hat Apple neue praktische Funktionen ins System eingebaut. Mehrere davon betreffen die Telefon-App. Ruft eine unbekannte Nummer an, klingelt das iPhone kündigt nicht mehr. Stattdessen schickt das Telefon den Anrufenden durch einen Filter direkt zur Live-Voicemail, die sich dem Anruf annimmt. Erst, wenn der Anrufende ihren Namen und weitere Informationen nennen, können Nutzer:innen entscheiden, ob sie den Call annehmen wollen.

Ein sogenannter Hold-Assistent soll künftig zudem in Warteschlangen unterstützen. Laut Apple erkennt er Warteschlangenmusik automatisch und meldet sich dann, sobald Callcenter-Mitarbeiter:innen den Anruf entgegennehmen. Auf diese Weise sollt ihr euer iPhone normal weiternutzen können, ohne Rücksicht auf die Warteschlange nehmen zu müssen. Ähnliche Funktionen integriert Apple auch in die Nachrichten-App. Hier sollen sie automatisch Spam-Nachrichten und Zwei-Faktor-Codes aus den Notifications fischen.

Weitere Funktionen betreffen die Apple Wallet, die künftig in Zusammenarbeit mit weiteren Autoherstellern als digitaler Autoschlüssel funktioniert. In den USA können Nutzer:innen außerdem ihren Reisepass digitalisieren. Im ersten Schritt ersetzt die Lösung den physischen Pass zwar noch nicht, an manchen Punkten in der Reise soll das aber mehr Komfort bieten. Passend dazu überarbeitet Apple die Ansicht für Boarding-Pässe.

Neu bei Apple Intelligence

Für Apple Intelligence gab es wie erwartet nur kleinere Neuerungen. So habt ihr künftig die Möglichkeit, aus mehreren bestehenden neue Emojis zu generieren, die Chat-Hintergründe in Gruppenchats anzupassen oder im Image Playground auf ChatGPT zuzugreifen. Ebenfalls neu: In der Nachrichten-App kann Apple Intelligence nun vorschlagen, wann es in einem Gruppenchat besser wäre, eine Umfrage zu integrieren. In der Apple Wallet wird das Tracking für Bestellungen verbessert, die man via Apple Pay bezahlt hat.

Die größte Neuerung dürfte sein, dass Visual Intelligence künftig dazu in der Lage sein wird, Screenshots auszuwerten. Sodass ist dann möglich, etwa Produtkte auf Bildern zu identifizieren und direkt einzukaufen oder Termine in den Kalender zu integrieren.

Außerdem gibt Apple eine neue Schnittstelle für Entwickler:innen frei, sodass diese die Sprachmodelle für ihre Apps verwenden können.

Allerdings werden nicht alle iPhone-Besitzer:innen von den neuen Funktionen profitieren, denn nicht alle Geräte, auf denen iOS 18 läuft, werden das Update auf iOS 26 bekommen. Schon vorher sickerte durch, dass Apple den Support für das iPhone XR, XS und XS Max wird. Das hat sich bewahrheitet. Das Betriebssystem landet also auf den folgenden Geräten:

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2020, iPhone SE 2022

Wann erscheint iOS 26?

Eine erste Vorschau auf iOS 26 können Entwickler:innen noch am ersten Tag der WWDC 2025 herunterladen. Diese startet am 9. Juni. Eine stabilere, öffentliche Beta sollte dann innerhalb weniger Wochen folgen.

Die fertige Version von iOS 26 dürfte dann im September rund um den Start neuer iPhones erscheinen. Ob dann schon alle auf der WWDC gezeigten Funktionen enthalten sind, bleibt offen. In den vergangenen Jahren hatte Apple einige Funktionen auf nachfolgende Updates gelegt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.05.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Dieser Beitrag wird fortlaufend aktualisiert.