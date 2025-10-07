iOS 26: So machst du jetzt jeden Song zum Klingelton
Um einen Song auf dem iPhone als Klingelton einzustellen, mussten Nutzer:innen diesen bisher über den Umweg iTunes oder Garageband selbst bearbeiten und entsprechend manuell einstellen. Mit iOS 26 ist es jetzt leichter, individuelle Klingeltöne festzulegen – an einem Problem hat Apple aber nicht gefeilt.
Audiodateien einfacher zu Klingeltönen machen
Die seit Mitte September 2025 offiziell verfügbare neue iOS-Version hat neben dem nicht ganz unumstrittenen „Liquid Glass“-Design einige interessante Funktionen an Bord. Dazu gehört die Möglichkeit, beliebige Audiodateien zu Klingeltönen zu machen.
Und das funktioniert so: Nutzer:innen speichern zum Beispiel ihren Lieblingssong im MP3- oder M4A-Format in der Dateien-App (iCloud) ab. Anschließend suchen sie die Datei heraus und tippen auf den Namen – dabei den Finger halten. Dann auf „Teilen“ klicken.
Neue Option in iOS 26: „Als Klingelton verwenden“
Hier sollte sich die neue Option „Als Klingelton verwenden“ finden. Möglicherweise muss man den Umweg über „Mehr“ gehen. Mit einem Tipp darauf wird die Datei als Klingelton eingestellt und in den „Einstellungen“ unter „Töne & Haptik“ und „Klingelton“ ganz oben in der Liste der Klingeltöne abgespeichert.
An dieser Stelle finden sich dann alle auf diese Art hochgeladenen und eingestellten Klingeltöne. Apple hat hier auch eine ganze Reihe neuer Klingeltöne bereitgestellt. Die alten Klingeltonvarianten finden sich ganz unten unter „Klassisch“.
Problem: Song darf nur 30 Sekunden lang sein
Jetzt kommt allerdings ein großes Aber. Denn wie bisher dürfen die Audiodateien lediglich 30 Sekunden lang sein – und Apple hat darauf verzichtet, eine einfache Möglichkeit zum Kürzen anzubieten.
Wer perspektivisch nicht nur einen Song zum Klingelton machen möchte, ist gut beraten, sich eine entsprechende App zum Kürzen zuzulegen. Ansonsten lässt sich das weiterhin über Garageband erledigen.
30-Sekunden-Regel unelegant umschiffen
Es gibt darüber hinaus zwei Methoden, wie sich das Problem etwas uneleganter umschiffen lässt. Zum einen könnte man den Song einfach an einem Gerät abspielen und die gewünschten 30 Sekunden für den Klingelton per Sprachmemo mitschneiden. Auch hier steht die Option „Als Klingelton verwenden“ im „Teilen“-Bereich zur Verfügung.
Etwas umständlicher ist es, den Lieblingssong per Youtube abzuspielen und einen bis zu 30-sekündigen Ausschnitt über die iPhone-eigene Bildschirmaufnahme mitzuschneiden. Diese Aufnahme wird direkt in der „Fotos“-App gespeichert und kann dort noch geschnitten werden.
Videodatei in MP3-Datei umwandeln
Anschließend lässt sich die Videodatei zum Beispiel per Freeconvert im Browser in eine MP3-Datei umwandeln. Diese kann dann wie oben beschrieben zum Klingelton gemacht werden.
Kennst du noch einen besonderen Trick, wie sich Songs am iPhone (iOS 26) einfach in einen Klingelton verwandeln lassen? Dann schreib uns das doch in die Kommentare.