iOS 26: Warum manche iPhone-Nutzer mit der Installation der Public Beta noch warten sollten

Etwas später als üblich hat Apple am 24. Juli 2025 die öffentliche Beta für iOS 26 gestartet, die im Herbst erscheinende neue Version seines mobilen Betriebssystems. Schon zuvor hatten Entwickler:innen Zugriff auf spezielle Developer-Beta-Versionen, die oft noch fehleranfälliger sind.

Anzeige Anzeige

Probleme mit Akku in iOS-26-Betatests

Ein Problem, das schon des Beginn der Betatests bekannt ist, scheint aber auch in der Public Beta noch nicht behoben zu sein, wie zahlreiche iPhone-Nutzer:innen melden. Wie es in Caschys Blog heißt, soll dabei etwa die Akkuanzeige bei einem Prozent stehenbleiben, obwohl sich das Gerät im Lademodus befindet.

Darüber hinaus startet das iPhone laut den Beschwerden bei Reddit und in Apple-Foren in regelmäßigen Abständen neu. Die Fehler treten offenbar vor allem bei Geräten auf, in denen Akkus von Drittanbietern verwendet werden. Betroffen sind verschiedene iPhone-Modelle, darunter 12 Mini und Pro Max, 13 und 13 Mini und 14 Pro.

Anzeige Anzeige

Apple öffnete sich 2024 für Drittanbieter

Eigentlich hatte Apple 2024 angekündigt, die Unterstützung für Akkus von Drittanbietern zu verbessern, wie Winfuture berichtet. Demnach sollten etwa ab 2025 auch bei nicht originalen Akkus die Gesundheitsdaten angezeigt werden. Das Ganze ging einher mit dem Start des Self-Service-Repair-Programms, dass Endkund:innen Reparaturen erlauben sollte.

Hinter den aktuellen Problemen mit Drittanbieter-Akkus könnte entsprechend ein Fehler bei der Validierung der Komponenten stecken. Apples komplexe Authentifizierungsmechanismen sollen sicherstellen, dass nur verifizierte Komponenten vollständig funktionieren. Sie können aber auch dafür sorgen, dass eigentlich legitime Komponenten blockiert werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nicht alle iPhones mit Fremdakku betroffen

Interessant ist zum einen, dass wohl nicht alle Geräte mit Fremdakkus betroffen sind. Auf der anderen Seite berichten Nutzer:innen, dass das Gerät nach dem Einsetzen eines originalen Apple-Akkus wieder funktioniert hat.

Wer sein iPhone mit einem Akku von einem Drittanbieter verwendet, sollte aber dennoch sicherheitshalber mit dem Update auf iOS 26 warten. Zumindest so lange, bis Apple den Fehler behoben hat. Denn, dass der iPhone-Konzern hier Drittanbieter-Hardware verhindern will, scheint – vor allem nach der Ankündigung von 2024 – ausgeschlossen.

Anzeige Anzeige

Einzige Lösung aktuell Downgrade auf iOS 18.5

iPhone-Nutzer:innen, die die iOS-26-Beta schon aufgespielt haben und die jetzt mit den entsprechenden Fehlern kämpfen, bleibt aktuell nur ein Downgrade auf iOS 18.5. Das lässt sich über die Recovery-Funktion bewerkstelligen – funktioniert aber laut Berichten nicht in allen Fällen.

8 Bilder ansehen Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Im Notfall muss das Downgrade des iPhones per DFU-Wiederherstellung erfolgen, wie Caschys Blog erklärt. Dazu verbindet ihr das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer, öffnet Finder (Mac) oder Apple-Geräte-App (Windows) und drückt am iPhone kurz nacheinander die Lauter- und die Leiser-Taste.

Jetzt die Seitentaste halten, bis auf dem Bildschirm „Mit Computer verbinden“ erscheint – und anschließend „Aktualisieren“ auswählen. Der Download kann bis zu 15 Minuten dauern und erfordert eine stabile Internetverbindung.

Mehr zu diesem Thema