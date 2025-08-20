Anzeige
iOS 26: Diese neuen Funktionen laufen nicht auf allen iPhones

Wenn iOS 26 zum Download bereitsteht, teilen sich iPhone-Besitzer:innen in zwei Lager. Die einen kommen in den Genuss aller neuen Funktionen, die anderen nicht. Warum ist das so?

Von Marco Engelien
2 Min.
Nur neuere Geräte wie das iPhone 16 Pro Max (l.) und das iPhone 16 bekommen wirklich alle iOS-26-Funktionen. (Foto: t3n)

Wer die öffentliche Beta-Version von iOS 26 auf einem iPhone testet, durfte Mitte August bereits Version 4 der Vorschau herunterladen. Entwickler:innen konnten sogar schon die siebte Beta installieren. Mit anderen Worten: Das iPhone-Update dürfte bald fertig sein. In der Regel veröffentlicht Apple sein neues Betriebssystem kurz nach der Präsentation neuer iPhones.

Die gute (oder schlechte) Nachricht vorweg: Habt ihr ein Gerät, auf dem ihr iOS 26 installieren könnt, bekommt ihr auch Zugriff auf das neue Liquid-Glass-Design. Das hat Apple in den vergangenen Monaten immer weiter überarbeitet. Ob ihr aber auch alle weiteren neuen Funktionen bekommt, hängt davon ab, welches iPhone in eurer Hosentasche steckt.

Auf welchen iPhones alle Features verfügbar sind

Der Grund liegt auf der Hand. Einige der neuen Features stützen sich auf Apple Intelligence. Das KI-Paket ist nur für bestimmte Modelle verfügbar, namentlich das iPhone 15 Pro und Pro Max sowie die Geräte der iPhone-16-Serie. Habt ihr ein älteres iPhone, profitiert ihr weder von den alten noch von den neuen KI-Features.

Dazu gehören in iOS 26 etwa die Zusammenfassungen von Mobilboxanrufen, die Live-Übersetzung in iMessage und Facetime, Shortcuts für Apple Intelligence oder das Tracking eurer Bestellungen in der Apple Wallet. Neue Funktionen für die App Image Playground und für die Erstellung von Genmoji gibt es ebenfalls nicht für die Besitzer:innen älterer Modelle. Bei Kleinigkeiten wie den automatischen Vorschlägen für Abstimmungen in iMessage und der Möglichkeit, Screenshots von Visual Intelligence nach neuen Produkten scannen zu lassen, gucken sie ebenso in die Röhre.

Abseits von Apple Intelligence gibt es zwei weitere Features, die auf alten Geräten nicht zur Verfügung stehen. Die 3D-Animation für die Wallpaper auf Sperrbildschirm setzt mindestens ein iPhone 12 voraus. Eine Meldung, die auf eine schmutzige Kameralinse hinweist, gibt es für alle Besitzer:innen eines iPhone 15 (Pro) oder neueren Geräten.

Muss jetzt ein neues iPhone her?

Derzeit lässt sich noch darüber streiten, ob es sich lohnt, extra für Apple Intelligence ein neues iPhone zu kaufen. In der Vergangenheit gab es kaum positive Nachrichten zum KI-Paket. Eine Funktion zur Zusammenfassung von Notifications musste Apple zwischenzeitlich sogar abschalten. Noch immer weist das iPhone Apple Intelligence in den Einstellungen als Beta aus. Fertig ist das KI-Paket also nicht. Und das vermeintliche Killer-Feature, die intelligente Siri, soll ohnehin erst 2026 erscheinen.

Wer einen Neukauf aus Angst plant, die KI-Features zu verpassen, kann sein Geld derzeit also sparen. Zumal etwa Macstories anmerkt, dass so manche nützliche Funktion nicht auf Apple Intelligence fußt, auch wenn man das vermuten könnte. Dazu gehört das sogenannte Call Screening, bei dem unbekannte Anrufer:innen zunächst Siri ihren Namen und den Grund des Anrufes nennen müssen, bevor sie durchgestellt werden. Außerdem profitieren alle iPhone-Besitzer:innen vom sogenannten Hold Assist, der Warteschleifenmusik erkennt und Nutzer:innen benachrichtigt, wenn endlich ein Callcenteragent den Anruf entgegengenommen hat.

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen
Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

