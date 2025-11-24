Anzeige
News
iOS 27: Warum sich Apple bei neuen Features wohl zurückhält

Nach dem umfangreichen Redesign in iOS 26 will Apple bei iOS 27 offenbar vor allem Fehler beheben und die Performance verbessern. Nur in einem Bereich sind größere Neuerungen geplant.

1 Min.
iOS 27: Warum sich Apple bei neuen Features wohl zurückhält

iPhone, hier die Bearbeitung des Sperrbildschirms (Foto: t3n)

Apple wird bei iOS 27 voraussichtlich auf große neue Funktionen verzichten und stattdessen die Stabilität und Performance des Betriebssystems verbessern. Nach den umfangreichen Änderungen durch das Liquid-Glass-Design in iOS 26 soll die für Herbst 2026 erwartete Version vor allem Fehler beheben und die Systemleistung optimieren, berichtet Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem Newsletter.

Rückkehr zum „Snow Leopard“-Konzept

Der Ansatz erinnert an Mac OS X Snow Leopard aus dem Jahr 2009. Damals hatte Apple nach Problemen mit der Vorgängerversion auf neue Funktionen weitgehend verzichtet und sich stattdessen auf Fehlerbehebungen konzentriert. Laut Gurman verfolgt Apple nun ein ähnliches Ziel für iOS 27 sowie für iPadOS 27, macOS 27 und die weiteren kommenden Betriebssysteme.

„Die Entwicklerteams durchkämmen derzeit die Betriebssysteme auf überflüssige Elemente, die entfernt werden können, nach Fehlern, die beseitigt werden müssen, und nach Möglichkeiten, Leistung und Gesamtqualität zu verbessern“, schreibt der Bloomberg-Reporter unter Berufung auf Insider.

Die Entscheidung kommt nicht überraschend, da die aktuellen Systeme mit verschiedenen Stabilitätsproblemen kämpfen. Nutzer berichten von Grafikfehlern, eingefrorenen Bildschirmen, unerwartet hohem Akkuverbrauch und manchmal langsamer Reaktionszeit. Einige dieser Probleme verschwinden zwar nach längerer Nutzung, wenn sich das Betriebssystem nach dem Upgrade eingetaktet hat, dennoch gibt es für Apple noch viel zu verbessern.

KI-Funktionen als Ausnahme

Trotz des Fokus auf Stabilität wird Apple mindestens einen Bereich mit neuen Funktionen ausstatten: Apple Intelligence und Sprachassistenz Siri sollen weiter ausgebaut werden. Bereits im Frühjahr 2026 werden Updates für iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 KI-Verbesserungen bringen, möglicherweise unter Verwendung von Googles Gemini-Technologie.

Für die neuen Betriebssysteme plant Apple laut Gurman agentische KI-Funktionen (auch) für den Gesundheitsbereich und die KI-Suche. Zudem arbeitet das Unternehmen an einem eigenen Chatbot, der auch im Herbst 2026 fertig werden könnte – falls Apple das Projekt nicht doch einstellt.

