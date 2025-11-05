Mit iOS 26 hat Apple das größte Design-Update fürs iPhone-Betriebssystem seit iOS 7 vorgestellt. Statt flacher Icons herrscht nun ein gläserner Look mit transparenten Schaltflächen vor. Der gefiel schon mit der Veröffentlichung der ersten Entwickler-Betas nicht allen Nutzer:innen, denn manche Inhalte waren durch die transparenten Schaltflächen nur noch schwer zu lesen. Apple selbst besserte im Laufe der Zeit bis zur Veröffentlichung einige Male nach. Noch immer kann es aber dazu kommen, dass etwa Elemente im App-Store nicht gut zu erkennen sind.

Anzeige Anzeige

Wer sich daran stört oder den neuen Look generell nicht mag, kann sich immerhin helfen und diesen Transparenzeffekt reduzieren. Das geht sogar ziemlich fix.

iOS 26.1: Apple sorgt für weniger Durchblick

Zunächst solltet ihr von einer neuen Einstellung Gebrauch machen, die Apple mit dem Update auf iOS 26.1 aufs iPhone gebracht. Die findet ihr in den Einstellungen unter Anzeige & Helligkeit. Tippt hier auf Liquid Glass und setzt dann den Haken bei Eingefärbt.

Anzeige Anzeige

Das sorgt dafür, dass Menüs weniger durchsichtig erscheinen und die einzelnen Punkte, etwa beim Kontextmenü, das sich nach langem Tippen öffnet, besser lesbar sind. Außerdem sind Benachrichtigungen im Sperrbildschirm nicht mehr durchsichtig. Allerdings bleibt der Transparenzeffekt in anderen Teilen des Betriebssystems weiter bestehen. Etwa im Kontrollzentrum. Auch hier könnt ihr nachhelfen.

Transparenzeffekt von Liquid Glass weiter minimieren

Ihr öffnet dazu erneut die Einstellungen, tippt auf Bedienungshilfen und wählt hier den Punkt Anzeige & Textgröße aus. Hier aktiviert ihr die Funktion Transparenz reduzieren. Das führt dazu, dass der durchsichtige Look an weiteren Stellen, wie eben im Kontrollzentrum ausgeschaltet wird. Statt des simulierten Glaseffekts seht ihr nun jeweils einen dunklen Hintergrund.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Nachteil ist, dass ihr euer Wallpaper dann nicht mehr sehen könnt und das System etwas trist wirkt, wenn ihr etwa Ordner oder das Kontrollzentrum öffnet. Als Alternative könnt ihr deswegen im selben Einstellungsmenü auch die Funktion Kontrast erhöhen aktivieren. Dann hebt iOS 26 den Vordergrund stärker vom Hintergrund ab. Der Transparenzeffekt wirkt dann nicht mehr so stark. Zudem werden Menüelemente so umzeichnet, um sie künftig besser erkennen zu können. Das ist schicker, führt aber auch dazu, dass systemweit alle Hintergründe etwas abgedunkelt werden, um eben den Kontrast zu erhöhen.

Was sich dagegen nicht ganz so einfach ändern lässt, sind die neuen Icons. Wollt ihr diese ändern, müsst ihr über die Kurzbefehle-App selbst tätig werden. Das funktioniert seit iOS 14. Eine Anleitung dazu findet ihr in diesem Artikel.