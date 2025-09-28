Anzeige
Ratgeber
iOS 26 Liquid Glass zu durchsichtig? So schaltet ihr den Transparenzeffekt ab

Die größte Neuerung in iOS 26 ist zweifelsohne das Liquid-Glass-Design. Schon kurz nach der WWDC wurde allerdings klar: Die transparenten Flächen sind nicht jedermanns Sache. So schaltet ihr sie ab.

Von Marco Engelien
2 Min.
iOS 26 Liquid Glass zu durchsichtig? So schaltet ihr den Transparenzeffekt ab
Transparente Icons sind in iOS 26 optional. (Foto: Yalcin Sonat / Shutterstock)

Mit iOS 26 hat Apple das größte Design-Update fürs iPhone-Betriebssystem seit iOS 7 vorgestellt. Statt flacher Icons herrscht nun ein gläserner Look mit transparenten Schaltflächen vor. Der gefiel schon mit der Veröffentlichung der ersten Entwickler-Betas nicht allen Nutzer:innen, denn manche Inhalte waren durch die transparenten Schaltflächen nur noch schwer zu lesen. Apple selbst besserte im Laufe der Zeit bis zur Veröffentlichung einige Male nach. Noch immer kann es aber dazu kommen, dass etwa Elemente im App-Store nicht gut zu erkennen sind.

Wer sich daran stört oder den neuen Look generell nicht mag, kann sich immerhin ein wenig helfen und diesen Transparenzeffekt reduzieren. Das geht sogar ziemlich fix.

iOS 26: Transparenzeffekt von Liquid Glass deaktivieren

Ihr öffnet einfach die Einstellungen auf dem iPhone, tippt auf Bedienungshilfen und wählt hier den Punkt Anzeige & Textgröße aus. Hier aktiviert ihr die Funktion Transparenz reduzieren. Das führt dazu, dass der durchsichtige Look an entscheidenden Stellen, wie eben der Menüleiste im App-Store oder auch im Kontrollzentrum ausgeschaltet wird. Statt des simulierten Glaseffekts seht ihr nun jeweils einen dunklen Hintergrund.

Drei Screenshots vom iPhone nebeneinander.

Links der Transparenzeffekt in iOS 18, in der Mitte der von iOS 26. Rechts seht ihr das Kontrollzentrum bei abgeschalteter Transparenz. (Screenshots: t3n)

Der Nachteil ist, dass ihr euer Wallpaper dann nicht mehr sehen könnt und das System etwas trist wirkt, wenn ihr etwa Ordner oder das Kontrollzentrum öffnet. Als Alternative könnt ihr deswegen im selben Einstellungsmenü auch die Funktion Kontrast erhöhen aktivieren. Dann hebt iOS 26 den Vordergrund stärker vom Hintergrund ab. Der Transparenzeffekt wirkt dann nicht mehr so stark. Zudem werden Menüelemente so umzeichnet, um sie künftig besser erkennen zu können. Das ist schicker, führt aber auch dazu, dass systemweit alle Hintergründe etwas abgedunkelt werden, um eben den Kontrast zu erhöhen.

Was sich dagegen nicht ganz so einfach ändern lässt, sind die neuen Icons. Wollt ihr diese ändern, müsst ihr über die Kurzbefehle-App selbst tätig werden. Das funktioniert seit iOS 14. Eine Anleitung dazu findet ihr in diesem Artikel.

