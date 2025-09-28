iOS 26 Liquid Glass zu durchsichtig? So schaltet ihr den Transparenzeffekt ab

Mit iOS 26 hat Apple das größte Design-Update fürs iPhone-Betriebssystem seit iOS 7 vorgestellt. Statt flacher Icons herrscht nun ein gläserner Look mit transparenten Schaltflächen vor. Der gefiel schon mit der Veröffentlichung der ersten Entwickler-Betas nicht allen Nutzer:innen, denn manche Inhalte waren durch die transparenten Schaltflächen nur noch schwer zu lesen. Apple selbst besserte im Laufe der Zeit bis zur Veröffentlichung einige Male nach. Noch immer kann es aber dazu kommen, dass etwa Elemente im App-Store nicht gut zu erkennen sind.

Anzeige Anzeige

Wer sich daran stört oder den neuen Look generell nicht mag, kann sich immerhin ein wenig helfen und diesen Transparenzeffekt reduzieren. Das geht sogar ziemlich fix.

iOS 26: Transparenzeffekt von Liquid Glass deaktivieren

Ihr öffnet einfach die Einstellungen auf dem iPhone, tippt auf Bedienungshilfen und wählt hier den Punkt Anzeige & Textgröße aus. Hier aktiviert ihr die Funktion Transparenz reduzieren. Das führt dazu, dass der durchsichtige Look an entscheidenden Stellen, wie eben der Menüleiste im App-Store oder auch im Kontrollzentrum ausgeschaltet wird. Statt des simulierten Glaseffekts seht ihr nun jeweils einen dunklen Hintergrund.

Anzeige Anzeige

Der Nachteil ist, dass ihr euer Wallpaper dann nicht mehr sehen könnt und das System etwas trist wirkt, wenn ihr etwa Ordner oder das Kontrollzentrum öffnet. Als Alternative könnt ihr deswegen im selben Einstellungsmenü auch die Funktion Kontrast erhöhen aktivieren. Dann hebt iOS 26 den Vordergrund stärker vom Hintergrund ab. Der Transparenzeffekt wirkt dann nicht mehr so stark. Zudem werden Menüelemente so umzeichnet, um sie künftig besser erkennen zu können. Das ist schicker, führt aber auch dazu, dass systemweit alle Hintergründe etwas abgedunkelt werden, um eben den Kontrast zu erhöhen.

Was sich dagegen nicht ganz so einfach ändern lässt, sind die neuen Icons. Wollt ihr diese ändern, müsst ihr über die Kurzbefehle-App selbst tätig werden. Das funktioniert seit iOS 14. Eine Anleitung dazu findet ihr in diesem Artikel.